全文／捷克參議長「我是台灣人」演說　朝野立委起立鼓掌歡呼

▲捷克參議院議長維特齊參訪立法院發表演講。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台，1日到立法院發表演說，這是立法院睽違45年後，再度有外國議長在此發表演說，也是非邦交國議長中第一人。韋德齊在演說的最後，以一句中文「我是一個台灣人」做結尾，立法院全場人員起立鼓掌長達30秒。

韋德齊演說全文：

容許我代表捷克參議院，也就是捷克共和國議會的上議員向貴方獻上誠摯問候，我經常強調，我將參議院看成捷克最民主、自由的機構，同時也自豪指出，來台此行受到參議院96%支持，52名議員有50位表示同意。

我常補充，參議院是捷克共和國國會上意願，除了上議院還有下議院，也就是眾議院，因為國會是兩院制議會，我在貴國立法院詳細介紹捷克議會制度，不僅是為了讓桂芳了解我們政治制度，為了讓我們意識到可以不同行駛的民主制度，例如貴國就是一院制。

大家可以設想一個問題，哪種民主制度更好、哪一種更差，怎麼認出來哪一種是正確的民主。

但我個人認為，實質民主的形式可以有所不同，且一個普遍、通用適合所有國家的民主制度不會存在，也不可能存在，原因很簡單，世界不同地區的人都存在差異，不同地方的人有不同習慣，不同傳統、歷史、性格、優勢等等。

實質民主並不取決於國家議會議院數量、立法機構大小，因為實質民主制度在自由民主世界內，人和人的生活必需具有擁有最高價值，我重新強調「最高」兩個詞，「人和人的生活必需具有擁有最高價值」。

因此，需要指點一定的方位，此方位或框架作用是保護人，並不是限制他們，並不是逐出他們，並不是命令他們想什麼、說什麼、做什麼

沒有比立法院、比貴國國會更合適的地方談此話題，畢竟我們不該透過法律，來限制人的主動性、對自由的渴望，相反，我們通過的法律，應該保護追求民主自由生活的人，法律替公民提供基本權利和自由安全，確保拒絕權利與自由的人所侵犯，法律也應該保護安全，身體健康、居住環境，更應該考慮到老年人、年輕人，替他們創造更良好的環境，確保能被護理的人能得到虎力，法律應該盡可能減少限制自由、限制具有創造性精神、獨特的表現及態度。

制定好的法律很難，因為需要有經驗、並且勤奮虛心的工作；取消不好、多餘的法律有可能更難，我不知道貴國情況如何，但我覺得我們捷克多餘的法律跟規定越來越多。

每一名立法者都要記住，每一項法律都只是我們西方社會如何運作的不完整描述，在民主制度下是民主運作、極權主義下是極權運作，因為我們大家知道客觀現實的描述並不完整，最終還是民主原則、對基本價值的尊重。

因此，我認為世界各地民主議會、民主立法院、民主上下議院人物，除了通過法律之外，在於捍衛民主原則；而捍衛民主原則就等於捍衛我們社會的自由民主精神，

我堅信每一位民主主義者，有義務支持所有捍衛民主原則、建造民主的人，因此作為國會外交關係代表，能夠訪問貴國交換經驗、互相支持、擴張之間的合作，使我感到十分榮幸。

1963年，美國總統甘迺迪在他著名演講「我是柏林人」，明確反對共產主義和壓迫政權，並支持西柏林人民，並表示自由是不可分割的，因為只要有一人被奴役，所有人都不自由，然後他用「我是柏林人」這個句子向柏林人民、自由最高價值表示支持。

請容許我以同樣的方式向台灣人民表示支持，容許我以有可能更謙虛、但更堅決的一句話「我是台灣人」，來結束在立法院的演講。