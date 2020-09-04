葉毓蘭想像未來台灣　譏諷蔡英文讓國人「吃瘦肉精」吃到百毒不侵

▲國民黨立委葉毓蘭。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文日前針對外界質疑開放美豬、美牛進口是雙重標準時，反擊時空環境改變，自2012年7月國際食品法典委員會（CODEX）自訂瘦肉精含量標準後，民進黨就選擇遵照此國際標準。對此，國民黨立委葉毓蘭4日在臉書發文，表示她想像幾年後民眾恐吃著多項有食安問題的食物，譏諷蔡英文是「最強台灣總統」，讓國人百毒不侵所以防疫難波萬。

「小英總統説准進含『萊克多巴胺』美豬，是因為時空環境改變，難道是吃豬肉的台灣百姓也改變了，不再是一般人？」葉玉蘭發文表示，她想像幾年以後，國人吃著含瘦肉精的包子，配上三聚氰胺的牛奶，騎著漲破十萬的機車、吸著滿滿的PM2.5，中午吃的排骨便當也含瘦肉精，用著二氧化硫洗過的免洗筷、不耐熱的塑膠湯匙，配著福島來的核食水果。

葉毓蘭指出，午後來杯塑化劑飲料，配上過期問題的泡芙，回家後打開電視看著重播數百次的老電影，配點問題醬油滷製的狂牛肉結束圓滿的一天。她譏諷，「看呀！其實其實我們真的錯怪小英了，她是最強的台灣總統，早已讓我們練就金剛不壞之身，抵禦所有潛在的毒素了」。

葉毓蘭文末用Hashtag強調，「偉哉小英總統」、「百毒不侵所以防疫難波萬」。

▼葉毓蘭4日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）