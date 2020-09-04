　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

葉毓蘭想像未來台灣　譏諷蔡英文讓國人「吃瘦肉精」吃到百毒不侵

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨立委葉毓蘭。（資料照／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委葉毓蘭。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文日前針對外界質疑開放美豬、美牛進口是雙重標準時，反擊時空環境改變，自2012年7月國際食品法典委員會（CODEX）自訂瘦肉精含量標準後，民進黨就選擇遵照此國際標準。對此，國民黨立委葉毓蘭4日在臉書發文，表示她想像幾年後民眾恐吃著多項有食安問題的食物，譏諷蔡英文是「最強台灣總統」，讓國人百毒不侵所以防疫難波萬。

「小英總統説准進含『萊克多巴胺』美豬，是因為時空環境改變，難道是吃豬肉的台灣百姓也改變了，不再是一般人？」葉玉蘭發文表示，她想像幾年以後，國人吃著含瘦肉精的包子，配上三聚氰胺的牛奶，騎著漲破十萬的機車、吸著滿滿的PM2.5，中午吃的排骨便當也含瘦肉精，用著二氧化硫洗過的免洗筷、不耐熱的塑膠湯匙，配著福島來的核食水果。

葉毓蘭指出，午後來杯塑化劑飲料，配上過期問題的泡芙，回家後打開電視看著重播數百次的老電影，配點問題醬油滷製的狂牛肉結束圓滿的一天。她譏諷，「看呀！其實其實我們真的錯怪小英了，她是最強的台灣總統，早已讓我們練就金剛不壞之身，抵禦所有潛在的毒素了」。

葉毓蘭文末用Hashtag強調，「偉哉小英總統」、「百毒不侵所以防疫難波萬」。

▼葉毓蘭4日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）

▼葉毓蘭4日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／國3死亡車禍！司機卡車內「小腿截斷」搶救仍不治
老公無償援助口罩國家隊...女星怒轟加利：當努力的人塑膠
兄弟陳文杰跳接假動作騙到全場　富邦歡聲雷動...下一秒傻眼
南投4歲女童最後畫面曝！光頭男拉進巷子…只拎「手提箱」出來
王令麟霸氣領軍！ETtoday新聞雲、東森自然美勇奪傑出企業
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

葉毓蘭想像未來台灣　譏諷蔡英文讓國人「吃瘦肉精」吃到百毒不侵

新北議員蔡淑君無預警昏倒　後腦杓撞傷流一攤血

民進黨反嗆藍營「謾罵動機都是政黨利益」：忽視加利不肖行為

探討死刑犯人權　陳菊：受害者的正義很重要，但生命只有一次

賀吉普離台　蔡英文期盼共同催生台灣直航布拉格班機

北海岸富基漁港週末人氣空蕩蕩　攤商：盼紓困專案出手相救

挺王金平赴海峽論壇　吳敦義：蔡政府沒資格阻撓

快訊／網傳台灣擊落共機蘇愷35　空軍司令部：子虛烏有

趙少康替「馬英九吃美豬腳」背書：當時沒瘦肉精「我每周吃豬肝」

林明進嗆國家隊挨轟　王定宇嗆「可恥」：記住他的臉！

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

葉毓蘭想像未來台灣　譏諷蔡英文讓國人「吃瘦肉精」吃到百毒不侵

新北議員蔡淑君無預警昏倒　後腦杓撞傷流一攤血

民進黨反嗆藍營「謾罵動機都是政黨利益」：忽視加利不肖行為

探討死刑犯人權　陳菊：受害者的正義很重要，但生命只有一次

賀吉普離台　蔡英文期盼共同催生台灣直航布拉格班機

北海岸富基漁港週末人氣空蕩蕩　攤商：盼紓困專案出手相救

挺王金平赴海峽論壇　吳敦義：蔡政府沒資格阻撓

快訊／網傳台灣擊落共機蘇愷35　空軍司令部：子虛烏有

趙少康替「馬英九吃美豬腳」背書：當時沒瘦肉精「我每周吃豬肝」

林明進嗆國家隊挨轟　王定宇嗆「可恥」：記住他的臉！

傳王金平率團赴「海峽論壇」　陸委會提醒維護國家尊嚴

《DD52》雪鑽石蛻變！楊丞琳「妳們成長非常多」

中職／周思齊讚陳仕朋控球進步　盜三壘破壞防守沒想到紀錄

砂石車爆衝「轎車遭砸毀」　人妻劫後驚喊：老公，我們可以換車了

美股波動「高價股補跌」！投資專家：台股維持區間震盪整理格局

永信杯／360隊19日鐵砧山開打　豐原高商拼七連霸

國道7-11貨車追撞水泥車　司機卡在車內「頭部撕裂+小腿斷噴」慘死

USERWATS營運長簡瑞瑩用初心點亮未來！開創夜燈市場的隱性需求

「新北共享運具經營業管理自治條例」通過　避免oBike亂象再現

交通違規罸金罸款激增1.7億　桃園議員：檢舉達人矯枉過正引發民怨

政治熱門新聞

網傳台灣擊落共機蘇愷35　空軍司令部：子虛烏有

快訊／政府準備開鍘加利科技　撤銷醫材證照、收回口罩機

陳其邁盤整韓國瑜政策4大問題　避免耗費都將取消

加利想退國家隊　經濟部：有被徵用義務

加利「快把我踢出國家隊」　陳其邁：不以為然！

加利老闆嗆這句話　律師驚嘆：自掘墳墓啊！

陳佩琪嗆阿中辛酸　要有行醫風骨

致敬93軍人節！韓國瑜曝光「有毛阿兵哥照」

蔡英文提告冷處理　賀德芬：背著罪過活過

快訊／蔡英文：絕不讓陸製口罩影響國家隊奉獻　一定依法開罰

蘇貞昌斥加利根本「詐欺」：有狀況不講　被查到才哀哀叫

新北議員蔡淑君無預警昏倒　後腦杓撞傷流血

林淑芬：有沒有其他口罩公司混充實名制？

洪鴻鈞入祀忠烈殿　93歲母：把兒子送給國家了

更多熱門

相關新聞

賀吉普離台　蔡英文期盼共同催生台灣直航布拉格班機

賀吉普離台　蔡英文期盼共同催生台灣直航布拉格班機

捷克布拉格市長賀吉普8月30日隨該國參議院長韋德其率領的外交團訪台，並將於4日晚間啟程返航。對此，總統蔡英文晚間6時半許發推特回應，好高興再見到賀吉普，實現台捷直航有助更鞏固兩國情誼，台灣永遠將您視為親密且堅定的盟友。

趙少康：我每周吃美國豬肝

趙少康：我每周吃美國豬肝

美豬美牛預告期僅7天　時力：應至少60天

美豬美牛預告期僅7天　時力：應至少60天

軍醫成防疫主力！蔡英文只是嚴德發落實3項期待

軍醫成防疫主力！蔡英文只是嚴德發落實3項期待

蔡英文掛保證：全台國中小學2年內「班班有冷氣」

蔡英文掛保證：全台國中小學2年內「班班有冷氣」

關鍵字：

葉毓蘭食安美豬瘦肉精蔡英文

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

台南男「才剛來2發」房門秒打開

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

子涵一側身「半顆球全掉出來！」

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

即／高美濕地民宿情侶陳屍床上　老闆破門嚇傻報警

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面