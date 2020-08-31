壓制台灣國際空間、喝令捷克臣服！民進黨：中國實行霸凌外交

▲捷克參議院議長韋德齊伉儷率89人訪台。（圖／經濟部提供）



記者邱茀濱／綜合報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台後，中國外交部長王毅指出「這是公開挑釁」，並嗆一定要讓捷克「付出深重代價」。對此，民進黨發文反擊，王毅把「一個中國」當聖旨，壓制台灣國際空間，還要喝令捷克臣服，宛如實行霸凌外交。

民進黨發言人晚間在臉書發文稱，民主自由人權是捷克和台灣共同信仰的價值，這次捷克參議院議長韋德齊訪台，是民主國家之間的正常交流，也開啟了兩國之間相同價值的對話。

民進黨抨擊，王毅把「一個中國」當聖旨，貶抑民主自由價值，壓制台灣國際空間，還要喝令捷克臣服，宛如實行霸凌外交，同時提醒「中國不是世界的太上皇，奉勸中國拋棄天朝帝國的思維，尊重世界各國的民主體制與自主性。」

「中國如此不懂尊重他國的主體性，令人憤慨與厭惡。」民進黨強調，身為大國的外交部長，如此用粗暴的恐嚇語言，恫嚇捷克議會議長，既不得體，也極為失禮，有失大國風範。

民進黨重申，感謝韋德齊議長不畏中國恫嚇，展開與台灣的民主交流，並感謝韋德齊議長對台灣民主發展與青年運動的關注，並指出民進黨會本於民主自由的理念和國家外交戰略的發展，將持續深化台灣與更多理念相近國家的關係。

▲中國外交部長王毅。（圖／路透）



►美積雪草煥活新生組原價1700「下殺980元」好評破表