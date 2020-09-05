　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

心碎了！捷克鋼琴商遭北京客戶「暴怒」取消訂單：只因韋特齊訪台

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼佩卓夫鋼琴總裁表示，北京某客戶以捷克參議院議長訪台為由取消訂單。（圖／翻攝自Facebook@petrofpianos）

▲佩卓夫鋼琴總裁表示，北京某客戶以捷克參議院議長訪台為由取消訂單。（圖／翻攝自佩卓夫瓦臉書）

文／中央社記者林育立柏林4日專電

捷克參院議長訪台影響捷克與中國的關係，捷克知名鋼琴製造商佩卓夫（Petrof）因此丟掉一筆來自中國的訂單，並憂心未來在中國的銷售受到影響。

佩卓夫鋼琴總裁佩卓夫瓦（Zuzana Ceralová Petrofová）今天表示，在北京的一位客戶以捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）訪問台灣、影響中捷關係為由，臨時取消總值530萬捷克克朗（約合新台幣700萬元）的一筆訂單。

1864年成立的佩卓夫鋼琴是歐洲重要的鋼琴製造商，營業額35%仰賴中國，去年佩卓夫和其他品牌在中國賣出了6000架鋼琴。佩卓夫憂心，捷中關係惡化將影響未來在中國的銷售。

佩卓夫瓦告訴捷克新聞社（ČTK），這名在北京的客戶表示，中國政府正計畫對捷克和捷克製造的產品實施禁運，他實在繳不出罰金，只好取消訂單。

佩卓夫瓦說，鑑於中捷關係前景不明，目前佩卓夫在中國的代理商只能觀望，「他們不知道我們是他們的朋友還是敵人」。她也不清楚佩卓夫的員工能否順利拿到中國簽證，參加10月底舉行的上海國際樂器展覽會。

維特齊訪台引起中國高度不滿，中國外長王毅日前才威脅他將「付出深重代價」。

維特齊的前任柯加洛（Jaroslav Kubera）原本計畫在2月訪台，卻不幸在出發前猝逝。柯加洛生前曾收到一封署名中國駐捷克大使館的信，信中威脅他如果訪台，佩卓夫鋼琴、汽車製造商Škoda等仰賴中國的捷克企業將付出代價。

►捷克團離台　韋特齊：彼此有實現自由民主的共識

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
西班牙女愛上台灣美景　遭貨車撞壓水溝…魂斷恆春半島
驚悚巧合影片…中和2機車碰撞　騎士頭遭對向車輾過亡
快訊／再增2例確診！指揮中心下午臨時記者會
快訊／中和2機車碰撞　騎士倒地秒遭對向車輾斃
快訊／女手機搜尋「最猛凶宅」　從錦新大樓15樓墜落亡
疫情未穩定　《黑澀會》女星擁4執照「宣布離開台灣」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普願調解中印邊境紛爭　親曝：衝突程度遠超外界想像！

領土一寸也不能少！中印防長會晤「橋不攏」：盼印度停止軍事挑釁

「選舉人團」勝者全拿！538人決定誰入主白宮　川普2016逆轉關鍵

心碎了！捷克鋼琴商遭北京客戶「暴怒」取消訂單：只因韋特齊訪台

美國考慮「中芯國際列貿易黑名單」！　路透：疑與中國軍方有關

中國最積極干預美大選！白宮國安顧問點名北京：40年最大外交敗筆

俄新冠疫苗再突破！國防部長「親自上陣」接種　9月中開放民眾施打

拒訪美軍公墓裡一群「失敗魯蛇」？　川普：媒體下限深的可悲

強颱海神「暴風空前強」　最快後天侵襲日本！恐出現紀錄性災害

一天攔3架！北約派偵察機頻接近　俄國米格31忙護領空

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

2比特犬死纏緊咬路人超驚悚　熱心民眾幫忙慘遭波及釀3傷

阿KEN超自然牽起魏蔓的手　老司機撇步教你「如何牽手不尷尬」

進入宇宙？實測真空機玩轉物品　棉花糖瞬間腫大、可樂像「沸騰」

川普願調解中印邊境紛爭　親曝：衝突程度遠超外界想像！

領土一寸也不能少！中印防長會晤「橋不攏」：盼印度停止軍事挑釁

「選舉人團」勝者全拿！538人決定誰入主白宮　川普2016逆轉關鍵

心碎了！捷克鋼琴商遭北京客戶「暴怒」取消訂單：只因韋特齊訪台

美國考慮「中芯國際列貿易黑名單」！　路透：疑與中國軍方有關

中國最積極干預美大選！白宮國安顧問點名北京：40年最大外交敗筆

俄新冠疫苗再突破！國防部長「親自上陣」接種　9月中開放民眾施打

拒訪美軍公墓裡一群「失敗魯蛇」？　川普：媒體下限深的可悲

強颱海神「暴風空前強」　最快後天侵襲日本！恐出現紀錄性災害

一天攔3架！北約派偵察機頻接近　俄國米格31忙護領空

訂85元雞腿當早餐！男友「嗑一口竟是狗食」查評價臉垮…店家道歉

21歲男星半夜「大馬路脫褲露屁」全被攝！　清醒後4表情網全看傻

日本公認5大超有感瘦身食材！每天都在吃的「雞蛋」也上榜

嘉義民雄「鬼月送肉粽」！路線曝光…在地人超不解：亂跟風

西班牙女愛上台灣美景遇死劫　夜騎山道遭撞...魂斷恆春半島

寵物雲線上清倉第三波抽「破千澎派零食箱」　10種點心＋罐罐一次包回家

無邊際泳池眺望車水馬龍！城市裡的隱藏「空中露天泳池」飯店盤點

母女入境隱匿確診還搭便車　害他染新冠肺炎全身插管住院治療

掐死懷胎7月妻！狠男冷靜偽造上吊現場　殺機曝：第四胎「還是女兒」

6成上班族曾幫主管背黑鍋　專家教你如何自保

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

國際熱門新聞

疫情期間，對全裸家政婦需求激增

教授講中文：那個　遭罵種族歧視

即／失聯貨輪奇蹟尋獲1生還者

強颱海神「暴風空前強」　最快後天登陸

別再過來！59歲英勇男大吼徒手「阻車墜河」

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

衝刺砍警！她下秒遭連開4槍身亡

媽才剛踏出門…噁男「割喉14歲嫩妹」血泊姦屍

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

川普被爆稱美軍公墓裡都「魯蛇」

WHO：不會為「未經證實安全有效的疫苗」背書

心碎！議長訪台...捷克鋼琴商遭北京客戶取消訂單

打爆北韓！南韓研發地對地飛彈能「一桿進洞」

新水瓶裝棕色液體　她網購開箱傻了

更多熱門

相關新聞

捷克團離台　韋特齊：彼此有實現自由民主的共識

捷克團離台　韋特齊：彼此有實現自由民主的共識

捷克參議院議長韋特齊率團來台，歷時6天參訪，今天晚間搭乘專機返回捷克；維特齊致詞時表示，捷克和台灣有實現自由民主的共識，期待台灣民航與捷克直航，彼此實現承諾。

賀吉普離台　蔡英文期盼共同催生台灣直航布拉格班機

賀吉普離台　蔡英文期盼共同催生台灣直航布拉格班機

獨／就是我賣口罩給加利！安徽女負責人現身

獨／就是我賣口罩給加利！安徽女負責人現身

賀吉普送柯文哲捷克第一品牌「紫水晶錶」　期待再相見　

賀吉普送柯文哲捷克第一品牌「紫水晶錶」　期待再相見　

黑心口罩扯過勞　增聘員工就解決

黑心口罩扯過勞　增聘員工就解決

關鍵字：

國際焦點捷克台灣訪台維特齊鋼琴佩卓夫北京

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

25歲正妹哭求復合...渣男喊價40萬　她絕望輕生

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

南投4歲女童遭埋！光頭男拉她進巷子…拎箱子出來

短裙妹護男友！路邊纏鬥2男被讚翻

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

蔡依林染「超前衛髮色」　網看傻：媽啊

即／坦承混陸貨　加利老闆獲裁350萬交保

看「婆婆殺了我」二伯感觸超深！

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

陳文杰假動作　富邦開心後傻眼

國道7-11貨車追撞水泥車　司機卡車內「小腿斷噴」慘死

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

北市媳婦留遺言輕生！婆婆：是她的問題

Jessi脫稿提問：哥抽菸嗎？　「戒菸大使」金希澈崩潰了

更多

最夯影音

更多
林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面