立委林文瑞：香港、新加坡「怕我們買美國豬」冷凍後再賣給別國　

▲國民黨團召開「拒吃瘦肉精 寫爆農委會」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

總統蔡英文日前宣布開放含有瘦肉精的美國豬肉進口，引發食安疑慮，來自雲林養豬大縣的國民黨立委林文瑞2日在記者會中指出，台灣努力24年才脫離「口蹄疫」疫區，好不容易能大方出口到世界各國，如今開放美豬進口，近期包括香港、新加坡開始對台灣豬肉產生疑慮，深怕外銷豬肉摻雜含有萊克多巴胺的美豬混雜其中。

農委會8月28日公告修正「動物用藥殘留標準」，將訂出豬隻萊克多巴胺的容許量標準，預告期僅7天引發爭議。對此，立法院國民黨團2日召開記者會，號召民眾於4日前，一起寄信「寫爆農委會信箱」，要求農委會召開公聽會或聽證會向大眾說明。

林文瑞表示，開放美豬最主要的影響是食安問題，但台灣養豬業也有很大衝擊，他表示，雲林縣養豬戶約有1200多戶，佔全台灣的27%，擔憂台灣已經努力24年，才脫離口蹄疫疫區，台灣豬肉現在可以大方出口到世界各國，這次卻要開放含有瘦肉精美豬，「包括香港、新加坡對台灣豬肉產生疑慮，怕我們買美國含有萊克多巴胺的便宜豬肉，回來冷凍一下再賣給別國」，恐讓國產豬肉的出口面臨嚴重問題。

政府為減緩萊克多巴胺美豬進口對台灣養豬業的衝擊，農委會祭出百億經費協助，農委會主委陳吉仲喊出要再爭取追加100億。不過，林文瑞認為這並非長久之計，「這些錢花完，養豬業還是會崩盤。」

林文瑞更痛批民進黨政府，在野、在朝滿口謊言的嘴臉，甚至沒有任何一位蔡政府官員敢拍胸脯保證，吃了含有萊克多巴胺的美豬，絕對沒事。蔡政府說會強制要求商家標示，但是市井小攤賣的香腸、肉包、黑白切，政府有辦法要求標示來源嗎？他呼籲社會大眾一定要向農委會、蔡政府提出強烈抗議，確保自己的身體健康、捍衛消費者權利。

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