蘇貞昌盼美豬爭議「中央地方一條心」　柯文哲：要同條心就早講

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文宣布放寬美珠美牛進口條件，此舉引發國內部分縣市反彈，使行政院長蘇貞昌1日提及「希望中央地方一條心。」對此，台北市長柯文哲1日中午受訪時回應，要同一條心就要早點講，沒人會故意搗蛋。





▲柯文哲受訪。（圖／記者袁茵攝）

面對美豬美牛爭議，蘇貞昌1日上午表示，台灣因為防疫有成，保護國人健康非常重要同時也要走向國際，所以蔡總統宣布，我們是科學的證據、國際的標準，希望中央地方一條心，保護健康又能和國際接軌，同時保護產業，中央地方大家應該同步，才不會亂。

針對蘇貞昌說「中央地方一條心」，柯文哲1日中午於市府受訪時回應，同一條心就要早點講，這對台灣2000億產值的養豬產業鍊是很大打擊，現在是完全不設防，有沒有限量？這影響很大，老實講，沒人會故意跟中央政府搗蛋，但不能一味叫人家配合。

另外，關於衛福部長陳時中說「不要為了小事扯後腿」，柯文哲表示，他知道台灣在國際上的困難，所以蔡英文到底用美豬、美牛換了什麼東西回來？只說換回國際地位的話，這是一個很空泛的名詞。

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