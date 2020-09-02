瘦肉精易流竄！國民黨質問陳時中：水餃「混1/5美豬」如何標示？

▲國民黨「豬肉產地標示非萬靈丹，攙偽製品防不勝防」記者會。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，引起食安疑慮，不僅如此，農委會最近公告，將瘦肉精做為牛、豬飼養飼料，引起民眾恐慌。國民黨2日召開記者會表示，過去食安風暴都是因為價格成本低廉，混充後口感吃不出來，若有心人士刻意將台灣豬肉與含萊克多巴胺的進口豬肉混在一起製作加工品，例如水餃肉餡混進口豬肉五分之一或三分之一，產品標示上該如何標示？

國民黨質疑，台灣原本就已開放美國不含瘦肉精的肉品進口，即便明確標示原產地，消費者也無法判斷肉品到底是否含有瘦肉精，根本是將判斷是否含瘦肉精的風險轉嫁到消費者身上，推卸政府應該負起的把關責任。

國民黨指出，稽查的技術能否確實分辨攙偽豬肉製品的產地來源與摻雜比例？國民黨指出，若廠商或店家標示肉品產地不實，政府的採驗技術能否查驗出確實的產地肉品或摻雜比例？若無法做到，如何防範廠商或店家虛偽不實的產地標示？

此外，國民黨也表示，國內豬肉加工製品的種類繁多，豬肉產品的販售管道也多，包括夜市、傳統市場、攤販小吃等，政府是否充裕的稽查採驗人員？若沒有，如何能確保產地標示的正確性？

國民黨表示，標示產地並非杜絕黑心食品的萬靈丹，必須有落實稽核的完整配套措施，但以目前的稽核人力、技術與量能來看，根本不足以應付國內眾多夜市、小吃攤的稽查工作，從源頭開放含瘦肉精美豬進口就是錯誤的政策。

▼農委會公告開放瘦肉精做飼料。（圖／翻攝農委會）