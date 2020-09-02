口蹄疫除名卻開放瘦肉精美豬　前國健署長批：政府「自宮」

▲前國健署長邱淑媞批評政府開放瘦肉精肉品。（圖／翻攝自Facebook／邱淑媞）

記者蕭羽耘／台北報導

開放含有瘦肉精美牛、豬進口爭議不斷，前國健署長邱淑媞1日批評，台灣最近好不容易排除口蹄疫區，豬肉可重啟外銷，卻被政府這一劍給「自宮」了，強調就算有產地標示，大家也避免不了會吃到瘦肉精；全球正為非洲豬瘟困擾，是豬肉外銷的好時機，台灣的執政者卻打算親手閹割自己的孩子。

邱淑媞在臉書以「衝擊到底有多大？告訴你，非常大！」一文，說明政府開放美國瘦肉精豬牛進口的衝擊。

目前全世界共有160幾國禁用瘦肉精肉，邱淑媞怒批，即使有Codex投票勉強通過的容許標準，絕大多數國家，都仍維持不開放使用的政策，就連美國業者近來也紛紛宣布停用瘦肉精。

她提到，這些不用瘦肉精的豬肉，是要賣給同樣禁用瘦肉精的中國，而蔡政府同意美方把瘦肉精豬肉賣給台灣，使得美、中、台三方在給予國民的食安標準上，中國是一等公民、美國人是二等公民，而生活在台灣的你、我則成了「三等公民」。

邱淑媞諷刺，台灣選擇加入全世界20多個容許使用瘦肉精國家，真是好先進，美國使用，可以強迫台灣接受，台灣使用，能強迫誰接受？

「產地標示，救得了我們嗎?」邱淑媞說，各位已經知道，像水餃、漢堡、肉丸、便當、小吃攤這些業者，根本無從標示或判定豬肉產地，更糟的是農委會已經在8用28日公告將要允許萊克多巴胺進口，她質問：「這是否是全面開放台灣使用萊克多巴胺飼養豬牛的前奏？不然，進口做什麼？」

2020年6月16日世界動物衛生組織（OIE）正式認定，台灣、澎湖與馬祖為「不施打疫苗口蹄疫非疫區」，生鮮豬肉可重啟外銷。

邱淑媞痛批，豬農苦等23年，馬上就被政府這一劍，給「自宮」了。一旦許可國內添加萊克多巴胺，堅持不添加的豬農，是否要靠申請認證、檢驗來自清？但這些成本，是否又是全民買單？而且，只怕認證也沒用，當全球為非洲豬瘟困擾、正是豬肉外銷的好時機，台灣的執政者卻打算親手閹割自己的孩子。