國民黨新兩岸8大主張出爐　反對一國兩制、大陸應放棄對台用武

▲國民黨將在9/6召開一年一度的全代會。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

一年一度的國民黨全代會將於9月6日在國父紀念館召開，國民黨預計在2日的中常會上通過改革方案。其中，在兩岸論述部分，將延續以《中華民國憲法》為基礎的「九二共識」並堅決反對「一國兩制」。黨內人士透露，兩岸論述共有8點，在全代會將以「報告案」而非「決議文」處理，也不涉修改黨章，此舉也給下一任主席改革的空間。

黨內人士指出，今年的全代會是黨主席江啟臣上任後首次且最重要的會議， 江啟臣這兩個多月走訪全台聽取地方意見，也分別與前總統馬英九及連戰、吳敦義、朱立倫、洪秀柱、吳伯雄等前黨主席交流，相信這個新論述不會讓大老們失望，也有助於黨內改革。

國民黨新版兩岸主張：

1. 中華民國憲法既開創台灣民主自由，又連結兩岸，提供兩岸往來的法律基礎，是穩定兩岸關係的磐石。

2. 兩岸官方協商必須正視中華民國憲政秩序，兩岸官方互動必須尊重中華民國存在的事實，表述中華民國的空間，是兩岸官方協商互動的核心要素。

3. 國民黨執政時期關於「九二共識、一中各表」的表述，皆本於中華民國憲法，也是兩岸求同存異的成功經驗。基於中華民國憲法的九二共識，應用以延續兩岸互動，並以此尋求互動方式與時俱進。

4. 國民黨數十年來堅決反對台灣獨立與中共的一國兩制，因兩者均將消滅中華民國主權國家地位。

5. 大陸應放棄對台用武，兩岸應樹立和平解決分歧的典範，實現在國際社會相互尊重，互不排斥。為維持台海和平，推動兩岸交往和台美合作同步並行，是當前最佳方略。

6. 儘早完成兩岸協議監督條例立法，持續推動兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下的服務貿易協議與貨物貿易協議。

7. 為保障合法合理合情的兩岸交流，國民黨將率先制定黨公職兩岸交流行為準則，明定從政黨員及黨職人員來往兩岸應遵守的規範。

8. 兩岸官方皆應保障民間交往，避免干擾兩岸正常交流。台灣人民在大陸的人身自由和基本權利應受保障，相對地，大陸人民在台灣免於歧視的權利也應受保障。