地方政府串連反美豬　蘇貞昌：中央地方一條心「才不會亂」

▲蘇貞昌出席「2020行政院生技產業策略諮議委員會議」開幕式。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文宣布放寬美珠美牛進口條件，此舉引發國內部分縣市反彈，甚至還要串聯透過地方自治條例堅持瘦肉精0檢出，頗有地方包圍中央的氣勢。對此，行政院長蘇貞昌說，希望中央地方一條心，保護健康又能和國際接軌，同時保護產業，「中央地方大家應該同步，才不會亂」。

蘇貞昌表示，台灣因為防疫有成，保護國人健康非常重要同時也要走向國際，所以蔡總統宣布，我們是科學的證據、國際的標準，希望中央地方一條心，保護健康又能和國際接軌，同時保護產業，中央地方大家應該同步，才不會亂。

蘇貞昌強調，這次不但有縝密的規劃，同時一定會保護消費者的健康，所以都會明白標示，還會照顧產業，養豬產業這幾年來政府非常用心用力，所以守住非洲豬瘟、口蹄疫拔針成功，也可以豬肉外銷，「我們要外銷人家，我們也不能拒絕人家」，特別在中央設立100億照顧養豬產業基金，讓產業不會受損害，因為政府投入這樣的資金，可以大大從整個養豬設備各方面改善，並且支持，產業會越來越好。

至於有國民黨立委嗆先吃美豬3個月，蘇貞昌說，其實美豬早有進口，但因為台灣豬好吃的多，而台灣人飲食習慣也吃台灣豬，「所以經過這麼多年，台灣豬還占9成多以上」。

蘇貞昌強調，會明白標示，大家喜歡吃台灣豬，飲食習慣應該也不會改變，同時我們備有100億的照顧產業基金，產業絕不會受害，未來我們因為拔針成功，所以外銷產業還大有發展。