農委會急修正瘦肉精公告規範！國內100%完全禁用「萊克多巴胺」

▲農委會強調，不會讓國產豬使用萊克多巴胺含。（圖／記者莊喬迪攝）



記者許展溢／台北報導

防檢局8月28日發佈修正預告，開放牛及豬隻用萊克多巴胺含藥物飼料添加物，雖農委會不停強調台灣豬農不准也不能用，仍遭疑還是能用非禁用。農委會主委陳吉仲今（2日）中午臨時召開記者會再次澄清，針對公告誤解說明，政策方向是比照日本模式，國外進口豬肉可訂定萊克多巴胺容許量，「國內不可以使用」。

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▲國內養豬維持100%完全禁用萊克多巴胺。（圖／翻攝自Facebook／陳吉仲）

自從政府宣布開放美豬後，面對不少人擔憂國產豬可用萊克多巴胺含藥物飼料添加物，農委會和陳吉仲雖多次澄清，但陳吉仲今表示，現在各地流傳，說該藥劑要進口，草案文字在預告期間造成外界解讀疑慮，為避免困擾，確保食品安全及養豬產業競爭力，故文字修正更佳明確具體。

▲▼陳吉仲表示，牛及豬隻於國外使用來萊克多巴胺則不在規範內。（圖／記者許展溢攝）



陳吉仲說，這次要把國內、國外分清楚，修成乙型受體素「在國內禁止製造、調劑、輸入、輸出販賣或陳列」。但牛及豬隻於國外使用萊克多巴胺則不在規範內。陳吉仲強調，國內都不會核准使用乙型受體素，確保消費者食安疑慮。

農委會還提到，過去每年委託抽檢超過6千件，萊克多巴胺都維持「零檢出」，業者若違法使用乙型受體素是可處新台幣6萬以上30萬以下，若1年內再犯更可處250萬以下罰緩。

▲農委會8月28日預告修正動物用藥品管理法引起爭議。（圖／翻攝農委會網站）

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