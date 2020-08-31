國民黨要求瘦肉精「零檢出」　侯友宜樂觀其成：我不會為反對而反對

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者楊蕓／台北報導

總統蔡英文28日宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉、30月齡以上的美國牛肉進口，國民黨串聯全國22縣市議會黨團，宣示將透過地方自治條例規範豬肉不得檢出瘦肉精。對此，新北市長侯友宜31日受訪時表示，以市府的立場，瘦肉精本來就依中央政府的法規標準零檢出，因此地方政府當時沒有訂定規範，「至於這一段時間國民黨要提出瘦肉精零檢出的態度，我樂觀其成。」

侯友宜表示，政府應跟民眾報告清楚，到底是什麼因素要做這樣的改變，而這個改變能不能守得住國民的健康，以及畜牧業產業的永續發展，這才是最重要的，所以政府只要說清楚，態度很誠懇地來跟民眾報告。

侯友宜認為，國民健康能否守得住，健康風險評估是否經得起檢驗，也要及早公布，更重要的是畜牧產業100億基金到底要怎麼用？能幫助到畜牧業嗎？這個可以公開討論。

他強調，既然決策沒有事先溝通，那事後總要把整個報告接受民眾的提問，「大家把問題攤開來清清楚楚的討論，我不會為反對而反對，就事論事，只要說清楚，健康能守得住，人民都可以接受，我會跟人民站在一塊。」

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