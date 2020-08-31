快訊／侯友宜親自探望！館長PO照雙手緊握「露笑容了」：謝謝來看我

▲侯友宜探望館長。（圖／翻攝自飆捍臉書）



記者黃可昀／綜合報導

館長中槍後人還在醫院休養，昨（30）前時代力量立委黃國昌到醫院探望，今天新北市長侯友宜也親自到醫院關心，館長傷口仍包著紗布臥躺在床上，但還是用力伸出雙手和侯友宜握手，臉上更露出了久違的笑容。

館長稍早在臉書PO出照片，「感謝侯市長來看我，謝謝你們。」照片中侯友宜雖然戴著口罩遮住臉，但依舊可看出他眼神堅定地握著館長雙手，館長雖然身體狀況還很虛弱，手上的紗布還隱約透出血跡，但他心情似乎已平靜許多，露出多日未見的笑容。

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照片曝光15分鐘就超過2萬人按讚，廣大網友仍持續關注著館長傷勢。據了解，館長中槍以後不只身體受到極大傷害，內心也相當失望揪結，助理小宇30日在Youtube播放預錄影片，館長在病床上講到快哭出來，更4度拭淚感嘆「我到底做了什麼？」他認為這次事件很明顯是買兇殺人，嫌犯第一槍是瞄準他頭部，所幸他趕快用手臂去擋，才幸運逃過死劫，否則中彈的可能就是腦袋。

館長在影片中也提到，自己做的是正當生意，從來沒有和八大行業有任何牽扯，如今受到槍擊事件差點沒了命，實在憤怒又失望，躺在病床的同時也掛念的健身房台中館，「我的心血啦…大家可以去看看，謝謝各位。」