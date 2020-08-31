　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九要蔡英文道歉：未獲社會同意　「無限期延後」開放美豬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲前總統馬英九出席「郝柏村追思會」。（圖／記者楊絡懸攝）

▲前總統馬英九。（資料照／記者楊絡懸攝）

記者楊蕓／台北報導

總統蔡英文日前宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉、30月齡以上的美國牛肉進口，前總統馬英九辦公室批評，蔡政府未經國會討論、也未與豬農溝通就貿然開放含瘦肉精美豬，連衛福部、農委會都難以參與決策討論，到底有何不可告人之事？馬英九辦公室要求蔡英文對豬農與社會大眾道歉，在未獲得豬農與社會大眾同意前，無限期延後開放含瘦肉精美豬進入台灣市場

馬英九辦公室31日透過新聞稿表示，台灣過去已開放不含萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口，台灣市場占美豬的出口比例非常小，美豬在台灣的市占率也不到1%，在需求極低的情況下，蔡政府到底有何必要再開放高健康風險的含瘦肉精美豬進口？包括俄羅斯、歐盟或中國大陸等都禁止含瘦肉精美豬，為什麼台灣就一定要開放？

馬英九辦公室指出，馬政府堅守「牛豬分離」的立場，並未開放含瘦肉精美豬進口。蔡政府卻在未經國會討論、未與豬農溝通的情況下，就貿然開放含瘦肉精美豬，連衛福部、農委會都難以參與決策討論，其中到底有何不可告人之事？民進黨最愛高舉「反黑箱」的大旗，此次開放美牛美豬的決策過程，不正是最大的黑箱？

馬英九辦公室要求，蔡英文總統應正式對豬農與社會大眾鄭重道歉，說明事先未與國會及豬農諮商卻突然改變政策的理由，並在未獲得豬農與社會大眾同意前，無限期延後開放含瘦肉精美豬進入台灣市場。

其他人也看了這些...

全文／蔡英文3大理由開放美豬牛進口　台美雙邊貿易協定「最好的契機」
幕後／3大條件到位蔡英文拍板進口美豬牛　事前推演藍營反撲
蓬佩奧讚許蔡英文領導力：開放豬牛為台美貿易打開大門

更多熱門新聞...

蔡英文開放瘦肉精美豬、美牛　馬英九：雙標對外卑躬屈膝又添一例
美豬牛進台灣...林淑芬嘆被逼「吞瘦肉精」　網：民進黨唯一良心
「美豬進口，總統下台」　民進黨20個金句跨時空打臉

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
楊偉中救女兒溺斃2年了　老婆「FB跟著停擺2年」首PO文
快訊／高雄少女GPS又動了！與網友訊號「同現蹤新北」
快訊／梅莎環流雷雨彈突襲！　北北基桃大雨特報
生前幸福婚紗照…23歲日女星陳屍家中　死因出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍營串連22縣市議會黨團修訂瘦肉精「零檢出」　侯友宜：我樂觀其成

迪化街將設美豬標示示範區　王育敏轟陳時中：連教育部長都不如

批中央進口美豬害台　國民黨北市議會黨團組「食安正義聯盟」

挖出4年前新聞稿！洪孟楷1證據「打臉政府開放美豬」：根本說謊

籲蔡進國會報告「美豬牛進口」　江啟臣：犧牲那麼大，換來什麼？

若武統台灣「攻打台積電」　沈富雄3點預言：首戰即世界大戰

不排除號召群眾上街反美豬　國民黨22個縣市議會黨團今同步記者會

馬英九要蔡英文道歉：未獲社會同意　「無限期延後 」開放美豬

台捷友誼增溫！　蔡其昌、張廖萬堅致贈捷克2萬片「國旗口罩」

快訊／柯文哲批民進黨矛盾：明年元旦美豬進口「實在有點鴨霸」

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

趙麗穎.李冰冰COS17年前的蔡依林　同款造型神還原《說愛你》MV

散步偶遇陌生霸氣柴「定格狂看」　膽小柴慌張回眸：幹嘛一直看我

10歲童「起跑」穿越馬路慘遭騎士撞飛　1公尺外就是斑馬線

韓庚X《青你2》金子涵重現《快樂崇拜》　跳一半「褲子破掉」全場傻眼笑爆

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

藍營串連22縣市議會黨團修訂瘦肉精「零檢出」　侯友宜：我樂觀其成

迪化街將設美豬標示示範區　王育敏轟陳時中：連教育部長都不如

批中央進口美豬害台　國民黨北市議會黨團組「食安正義聯盟」

挖出4年前新聞稿！洪孟楷1證據「打臉政府開放美豬」：根本說謊

籲蔡進國會報告「美豬牛進口」　江啟臣：犧牲那麼大，換來什麼？

若武統台灣「攻打台積電」　沈富雄3點預言：首戰即世界大戰

不排除號召群眾上街反美豬　國民黨22個縣市議會黨團今同步記者會

馬英九要蔡英文道歉：未獲社會同意　「無限期延後 」開放美豬

台捷友誼增溫！　蔡其昌、張廖萬堅致贈捷克2萬片「國旗口罩」

快訊／柯文哲批民進黨矛盾：明年元旦美豬進口「實在有點鴨霸」

藍營串連22縣市議會黨團修訂瘦肉精「零檢出」　侯友宜：我樂觀其成

包・開箱／歐陽娜娜狂曬「絲絨水桶包」！　鑽飾愛心、花瓣萌到尖叫

華航評估開航「台北-布拉格」　與捷克參議長訪問團交流促合作

9/1起交通大執法「5大重點項目」曝　台大教授：大家要小心了

Marz23 呂士軒 G5SH齊力接唱 嘻哈電音派對一起嗨

迪化街將設美豬標示示範區　王育敏轟陳時中：連教育部長都不如

莫瑞狂轟無極限砍單場50分　金塊續命逼入決勝第7戰

16歲失智汪不讓嬤憂心！　1小時吃完飯「躺回老位置」乖睡覺

台灣製麵傳承！三峽最美老屋麵店　「豚骨拉麵」湯濃有3塊大叉燒

77.9萬起！TOYOTA「Corolla Cross」預售價出爐　主動定速全標配

業者「黑科技」台一線女星下海拍片　3段12分鐘瘋傳...大賺無良錢

政治熱門新聞

謝龍介稱美衛生部長賣瘦肉精　江啟臣尷尬了

綠委駁鬆綁美豬牛「雙標」：中國吃好吃滿

捷克議長口罩沒台灣國旗真相曝光

女童遭風箏纏住飛上天　林智堅致歉

不排除號召群眾上街反美豬　藍22個縣市議會今同步記者會

中央開放美豬　徐：公家機關限用

北市駁危老審核率六都墊底　建管處：推動績效居全國之冠

國民黨批開放美豬雙重標準　民進黨反擊：阻礙台灣發展

安倍閃辭...日韓關係無解！青瓦台悲觀道現實

布拉格市長開心秀「台灣同學卡片」　盼與北市有直航班機

陳其邁：高雄營養午餐只限用國產豬

「豬農被騙到欲哭無淚」　連勝文：選錯人天天清明節

謝龍介：美衛生部長阿札爾是「瘦肉精」老闆

快訊／捷克31年最高層級　議長韋德齊抵台

更多熱門

相關新聞

突襲開放美豬？　吳秉叡：只是保密做很好

突襲開放美豬？　吳秉叡：只是保密做很好

總統蔡英文28日以行政命令片面宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉、30月齡以上的美國牛肉進口，引發國民黨強烈反彈，要求蔡英文赴立法院報告。對此，民進黨立委吳秉叡31日表示，政府宣布政策後，貿易界、工商界、食安學者等各界都站出來講話，各方呼應證明政府早就有在跟各界溝通，「絕對不是突襲，只是保密工作做很好，避免大家無謂的恐慌跟對抗。」

馬英九批開放美豬：蔡英文應道歉並延後

馬英九批開放美豬：蔡英文應道歉並延後

無視民意的美豬進口政策

無視民意的美豬進口政策

何時決定開放美豬牛？陳時中給時序

何時決定開放美豬牛？陳時中給時序

反對美豬美牛　江啟臣批蔡四不政府

反對美豬美牛　江啟臣批蔡四不政府

關鍵字：

美豬美牛馬英九蔡英文

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

舒淇耳下3公分短髮　新造型帥炸

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

風箏捲甩女童母目睹！教練曝恐怖現場

國一女見網友失聯　學校3項聲明

18歲騎士北宜遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

梅莎最快今成變強颱「全台雨2天」！　最靠近時間出爐

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

41歲辣媽半年瘦下18公斤

趙小僑跳ITZY舞蹈　兒嚇壞：媽太強了

謝金河：Exxon殞落　台塑集團請小心！

藝FUN券9點開搶　4大資格曝光

更多

最夯影音

更多
40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和
吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面