馬英九要蔡英文道歉：未獲社會同意　「無限期延後 」開放美豬

▲前總統馬英九。（資料照／記者楊絡懸攝）

記者楊蕓／台北報導

總統蔡英文日前宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉、30月齡以上的美國牛肉進口，前總統馬英九辦公室批評，蔡政府未經國會討論、也未與豬農溝通就貿然開放含瘦肉精美豬，連衛福部、農委會都難以參與決策討論，到底有何不可告人之事？馬英九辦公室要求蔡英文對豬農與社會大眾道歉，在未獲得豬農與社會大眾同意前，無限期延後開放含瘦肉精美豬進入台灣市場。

馬英九辦公室31日透過新聞稿表示，台灣過去已開放不含萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口，台灣市場占美豬的出口比例非常小，美豬在台灣的市占率也不到1%，在需求極低的情況下，蔡政府到底有何必要再開放高健康風險的含瘦肉精美豬進口？包括俄羅斯、歐盟或中國大陸等都禁止含瘦肉精美豬，為什麼台灣就一定要開放？

馬英九辦公室指出，馬政府堅守「牛豬分離」的立場，並未開放含瘦肉精美豬進口。蔡政府卻在未經國會討論、未與豬農溝通的情況下，就貿然開放含瘦肉精美豬，連衛福部、農委會都難以參與決策討論，其中到底有何不可告人之事？民進黨最愛高舉「反黑箱」的大旗，此次開放美牛美豬的決策過程，不正是最大的黑箱？

馬英九辦公室要求，蔡英文總統應正式對豬農與社會大眾鄭重道歉，說明事先未與國會及豬農諮商卻突然改變政策的理由，並在未獲得豬農與社會大眾同意前，無限期延後開放含瘦肉精美豬進入台灣市場。

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