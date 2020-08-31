新工輔法上路半年「150件檢舉僅拆1間」　環團點名彰化縣最誇張

▲施月英透過直播批守護農地口號是場大騙局。（圖／地球公民基金會提供）



記者許展溢／台北報導

地球公民基金會今（31日）召開「縣市首長繼續擺爛，違章工廠新增不斷」記者會，提出背後四大原因，其中，點出彰化縣從違章工廠數量，到未處理數量都居各縣市之冠，就在於縣長王惠美自始至終都沒有要處理新增違章工廠的決心。

今年3月20日新版《工廠管理輔導法》（工輔法）上路，地球公民基金會表示，6月底經濟部中部辦公室首次公開各縣市農地違章工廠查處進度，資料除了缺漏工輔法要求的公開未登記工廠名單外，其公開的查處進度更落後得令人失望，至今僅1件斷水斷電、1件拆除，但目前累計檢舉超過150件。

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▲環團召開記者會批縣市首長繼續擺爛，違章工廠新增不斷。（圖／地球公民基金會提供）



環團細究背後原因，公布四大狀況，一、各縣市法規落後，二、第一線查處人力不足，三、不同局處之間互踢皮球，以及最重要的一點，縣市首長意志不堅。有拆除和斷水斷電進度的新北市和台中市，其違建拆除單位均表示，目前能夠依工輔法執法的最深層原因就是新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕的支持。

環團接著點出，相反的是，彰化縣從違章工廠數量到未處理數量都居各縣市之冠的原因，就在於王惠美自始至終都沒有要處理新增違章工廠的決心，尤其，有6055家新增待確認違章工廠的彰化雖有6人查報，拆除經費僅100萬（拆除一家約需10～50萬元），讓王惠美繳出0拆除成績單。

▲地球公民基金會不滿，經濟部未公開未登記工廠名單及地點，罔顧遭居民的人身安全 。（圖／地球公民基金會提供）



地球公民基金會山林國土組研究員蔡佳昇說，經5個多月違章工廠檢舉和電話追蹤，已能掌握各縣市承辦農地違章工廠稽查的工作人員數量，平均每縣市僅有4.4位的處理人力，且通常身兼其他業務。再搭配經濟部與農委會近來公布各縣市新增違章工廠和待確認違章工廠數量，桃園市農地違章工廠總數約2萬多間，新增高達2718間，竟只有3人負責查報、處理未登記工廠，高雄市更只有1人，面對1萬6千家農地違章。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英透過直播方式公開揭露彰化立儱工廠從2017年開始蓋就多次檢舉，至今仍營運，始終等不到工廠斷水斷電，原本要求即報即拆，現在連斷水斷電都做不到，守護農地口號就是場大騙局。地球公民基金會也提，經濟部花費7000多萬元盤點調查，至今仍未公開未登記工廠名單及地點，是明目張膽違反工輔法第28-3條對資訊公開的規範，罔顧農地違章工廠周遭居民的人身安全。