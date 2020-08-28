全文／蔡英文3大理由開放美豬牛進口　台美雙邊貿易協定「最好的契機」

▲總統蔡英文宣布開放美豬美牛進口。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

蔡政府近來與美方的合作愈趨緊密，28日下午臨時召開敞廳談話，宣布經在保障國民健康的前提下，將開放美豬美牛進口。蔡英文表示，進口美豬美牛有三大理由，未來要讓台灣成為全球供應鏈重整中的關鍵力量、國際瘦肉精標準與研究明朗化、國內豬農已可打開國際市場，「開放美豬美牛，是符合國家整體利益及未來戰略發展目標的決定」。

蔡英文也強調，台美關係達到數十年來最好的狀態，美國從國會到企業界都期待台美有更深化的經貿往來，對台美BTA也樂觀其成，「這是對台灣經貿發展最好的契機」。

至於外界關心的國內豬農生計問題，蔡英文說，將投入100億成立「養豬產業基金」，確保豬農的收益不會受到影響。同時也會努力提升養豬產業的競爭力，讓台灣養豬產業在戰勝口蹄疫和非洲豬瘟後，走入新的里程碑。目前豬肉已經可以出口到新加坡和澳門，「接下來，我們會傾全力打開更多的市場，讓更有競爭力的台灣豬肉，可以賣到全世界」。

蔡英文談話全文如下：

今天，我們主要是要來替台灣做出一個關鍵的決定、解決一個懸宕已久的問題。



有關於美國牛肉和豬肉進口的議題，經過這幾年的謹慎評估，現在，我已經責成相關部門，在保障國民健康的前提下，依據科學證據、國際標準，訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口。

這是一個是基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定。



台灣的經濟，正站在歷史的轉折點上，我們必須掌握戰略機運，為台灣推開障礙，打開活路，走向全球經濟的新舞台。



大家都知道，美中貿易戰和這次疫情，對世界經濟帶來結構性的改變，也加速、加大了全球供應鏈的重組。



面對經濟的巨大變局，台灣因為致力於經濟改革及疫情控制得當，我們不僅撐過來了，經濟成長更回到四小龍第一，股市也締造歷史新高。



同時，我們也迎來近數十年來最大的台商回台投資潮；還有越來越多的跨國企業，看好台灣，在台灣加碼投資，這可以說台灣經濟脫胎換骨，迎向未來的契機。



接下來，台灣要成為全球供應鏈重整中的關鍵力量，我們必須跟世界各經濟體加速連結，尤其是跟我們最堅定的戰略夥伴、也是世界經濟龍頭的美國，強化連結。



台灣是美國重要、且極具關鍵的貿易夥伴，台美企業間也有緊密的合作關係。但不可諱言，因為我們的相關法規，尚未跟國際規範完全接軌，成為台美經濟進一步合作的障礙。



我相信，如果我們能在美豬、美牛的議題上，跨出關鍵的一步，將是台美經濟全方位合作的重要起點。未來我們的經貿戰略，可以更靈活、更有力地展開；對於這兩年受到美中貿易衝突及疫情衝擊的產業，特別是傳統產業，這將是一個重要的契機。



今天的決定，也是一個能夠有效促進台美關係的決定。美國牛肉和豬肉進口的議題，從陳水扁前總統、到馬英九前總統，都對美方做出承諾，要解決關於美牛、美豬的問題。雖然兩位前總統，在當時的時空環境及條件下，做了努力，但也僅能處理部分的問題。



這讓台灣政府解決問題的能力，受到國際的質疑，我們貿易談判的信用，也受到質疑。它所影響的，不只是台美間的經貿關係，甚至包括CPTPP等區域貿易協定的參與，也會讓其他國家抱持疑慮，質疑我們是否有決心解決困難的貿易問題。



此時此刻，台美關係達到了數十年來最好的狀態，美國從國會到企業界，都明確期待，台灣跟美國有更廣泛和深化的經貿往來，甚至對台美BTA都樂觀其成，這是對台灣經貿發展最好的契機。但是，我們必須要展現面對以及解決問題的決心。



當然，我們也知道，從現在開始，到真正洽簽貿易協定，還有一段路要走。但貿易協商的前提，是必須要合理化貿易管理措施，要以同樣的國際標準，對其他國家互惠開放。



今天的決定，也是一個符合國際食品衛生標準的決定。政府有責任確保市場上所有的食品，必須符合國家食品衛生的標準。這一點，我們沒有任何妥協與讓步。



在2012年之前，國際上針對萊克多巴胺的含量，並沒有規範標準。而美國牛肉也因為狂牛症的問題，曾經引發疑慮。我們也確實曾經對含有萊克多巴胺的牛、豬肉進口有所保留。



但是在2012年的7月，經由國際標準的制定，以及後續的風險評估，逐漸累積出更多的科學證據。當時在野的民進黨也因此修正了立場，要在以保障國民健康的前提下，基於科學證據、國際標準，對進口食品做出相關規範。這也是我在2016年競選總統時的立場。



這個原則，我們並沒有改變、也沒有退讓。但是因為時空環境的改變，使得過去所沒有成就的條件，如今正逐步實現，讓我們能夠有空間做進一步開放的決定。



首先，萊克多巴胺風險評估的資料，已經比較充分，許多科學證據，也經過時間的累積慢慢浮現。再者，從2012年開放至今，美國牛肉並沒有在台灣構成任何食安問題，而國人對於美國牛肉的消費量，更是大幅度成長。



環顧周邊國家，包括日本、韓國、新加坡等國，也陸續開放含少量萊克多巴胺豬肉進口。台灣政府的相關單位，在2012、2019年，都曾經對含萊克多巴胺的牛豬肉品，進行健康風險評估，而結論也都證實，在CODEX標準底下，都沒有食品安全疑慮。



另外，2013年以後，美國已經被世界動物衛生組織(OIE)，列為狂牛症「風險可忽略」國家。同樣的，衛福部也在2019年進行了嚴謹的風險評估，結論也是安全無虞。



不過，人民重視食安，這點政府很清楚。對於未來美國牛豬肉的進口，我跟大家保證，政府會做好安全把關。



我們會強化進口肉品的檢疫及查驗。我們也會落實食品標示規定，清楚標示食品來源國，提供消費者充足的資訊可以選擇。從散裝食品和包裝食品，從零售市場到餐廳，以及便當業者等，未來都必須讓消費者得知完整的食品資訊，來確保食品安全。



今天的決定，也是一個確保台灣農業生計不受影響的決定。請大家放心，政府絕對不會犧牲本國豬農的權益。

我知道國人會擔心台灣的養豬產業，在開放美豬後會不會受到衝擊。但我也要提醒大家，即使在前階段，我們開放外國豬肉進口，目前國人對豬肉的消費，還是以國產豬肉為主，進口豬肉只占了一成，並且以加拿大和西班牙為大宗，美國豬肉的市場占有率並不高。這代表前一階段的美國豬肉開放，並沒有對產業造成巨大衝擊。



不僅如此，我們在這幾年來，積極提升養豬產業的實力。在今年，我們更做到了過去二十四年來的政府，都無法達成的任務。除了讓台灣從口蹄疫疫區除名，我們也成功防堵非洲豬瘟，讓台灣的豬肉能夠順利出口。



現階段國產豬肉的市占率達到九成，競爭力也在持續提升當中；但我們仍將設立一百億元的「養豬產業基金」，確保豬農的收益不會受到影響。



我們也會努力提升養豬產業的競爭力，讓台灣養豬產業在戰勝口蹄疫和非洲豬瘟後，走入新的里程碑。目前豬肉已經可以出口到新加坡和澳門，接下來，我們會傾全力打開更多的市場，讓更有競爭力的台灣豬肉，可以賣到全世界。



有關美牛、美豬開放進口的議題，在食安上，「科學證據、國際標準、清楚標示」就是我們開放進口的原則。在產業上，保障豬農收益，提升國產豬肉的出口競爭力，打開國際市場，就是我們的目標。



在稍後的行政院記者會，權責部會會向大家說明具體的細節、以及相關措施。



最後，我也要再一次強調，我們已經做過整體評估，認為現階段進一步開放美豬美牛的決定，是一個符合國家整體利益及未來戰略發展目標的決定；也是一個能夠促進台美關係的決定；更是一個符合食品衛生標準的決定；也是一個可以確保台灣豬農生計不受影響的決定。



這是台灣有機會邁開腳步，走向世界的契機，我們已經做出決定，請大家跟我一起，勇敢的踏出這一步，國家一定會走向更好的未來，謝謝大家。