蔡英文開放瘦肉精美豬、美牛　馬英九：雙標對外卑躬屈膝又添一例

▲馬英九要求蔡英文向社會大眾道歉。（資料照／記者周宸亘攝）



記者王致凱／台北報導

蔡英文政府拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。前總統馬英九28日批評，蔡英文總統過去帶頭反對開放美豬、美牛，如今卻不經過國會，也沒有和畜牧業者溝通就擴大開放，應該為「雙標」和「髮夾彎」向社會大眾道歉。

馬英九辦公室指出，蔡英文總統說要以「科學證據、國際標準」處理美豬、美牛問題，並說會明確標示商品來源，這些主張馬前總統任內也都提出過，但遭當時的民進黨以「反出賣、反毒牛」為由大力反對，甚至霸佔立院主席台擾亂議程，還要求「總統下台」，如今卻「雙重標準」，如何取信國人？

馬辦表示，如同民進黨在野時反對與大陸簽訂《兩岸經濟合作架構協議（ECFA）》，如今發現ECFA節省台灣出口商2000億新台幣關稅，又要經濟部與陸委會懇求大陸國台辦不要終止ECFA，蔡總統「對內欺騙國人、對外卑躬屈膝」的政策，再添一例，應該向社會大眾道歉。

蔡英文28日針對開放瘦肉精美豬和30月齡以上美牛進口回應說，2012年以前國際對萊克多巴胺含量仍未有標準規範，但同年7月後國際標準制定，因此民進黨修正立場，「因為過去時空環境的改變，使得過去沒有成就的條件，如今正逐步實踐」。

►鍋寶養生燉鍋原價4760元「限時下殺890元」