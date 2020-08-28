　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文開放瘦肉精美豬、美牛　馬英九：雙標對外卑躬屈膝又添一例

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨新任主席江啟臣宣示就職-馬英九（圖／記者周宸亘攝）

▲馬英九要求蔡英文向社會大眾道歉。（資料照／記者周宸亘攝）

記者王致凱／台北報導

蔡英文政府拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。前總統馬英九28日批評，蔡英文總統過去帶頭反對開放美豬、美牛，如今卻不經過國會，也沒有和畜牧業者溝通就擴大開放，應該為「雙標」和「髮夾彎」向社會大眾道歉。

馬英九辦公室指出，蔡英文總統說要以「科學證據、國際標準」處理美豬、美牛問題，並說會明確標示商品來源，這些主張馬前總統任內也都提出過，但遭當時的民進黨以「反出賣、反毒牛」為由大力反對，甚至霸佔立院主席台擾亂議程，還要求「總統下台」，如今卻「雙重標準」，如何取信國人？

馬辦表示，如同民進黨在野時反對與大陸簽訂《兩岸經濟合作架構協議（ECFA）》，如今發現ECFA節省台灣出口商2000億新台幣關稅，又要經濟部與陸委會懇求大陸國台辦不要終止ECFA，蔡總統「對內欺騙國人、對外卑躬屈膝」的政策，再添一例，應該向社會大眾道歉。

蔡英文28日針對開放瘦肉精美豬和30月齡以上美牛進口回應說，2012年以前國際對萊克多巴胺含量仍未有標準規範，但同年7月後國際標準制定，因此民進黨修正立場，「因為過去時空環境的改變，使得過去沒有成就的條件，如今正逐步實踐」。

►鍋寶養生燉鍋原價4760元「限時下殺890元」

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
逛好市多「這句話」不能信！她進場走一圈　結帳低頭…翻船了
兩性作家嘿咻出血...醫驚：多重性伴侶？洋老公得意：玩壞了
帶小王進男友家開直播…超兇網紅被爆「最垃圾分手」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文宣布進口美牛豬　美國國務卿讚許領導力：為台美貿易打開大門

民進黨：馬英九、朱立倫支持美豬牛進口　如今跟美國有關的都反對

蔡英文開放瘦肉精美豬、美牛　馬英九：雙標對外卑躬屈膝又添一例

民進黨昔批「毒牛、瘦肉精零容忍」　國民黨：蔡英文應負最大政治責任

美豬牛明年開放　馬英九辦公室批髮夾彎：蔡英文昔帶頭喊「反毒牛」

幕後／蔡英文下令3大條件到位才進口美豬牛　早推演藍營可能嘲諷

瘦肉精美豬來了！國民黨：鄭文燦、黃偉哲、林右昌、潘孟安曾反對

蔡英文開放美豬美牛　民眾黨質疑：為何始終犧牲農牧業與食安？

聯合國大會9/15開議　外交部促請友邦為我國發聲

開放美豬美牛　外交部：移除讓台灣無法走出去的貿易障礙

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

黑汪被抓紮...牠竟帶路到回收場　志工見3汪「鐵鍊勒脖」氣炸急送醫

天降混凝土！正妹建築女險毀容　肇事工人還調戲：不然我娶妳啊

阿嬤不滿移工「早上洗頭」占廁所　怒拿雨傘狂敲頭...她錄影向友淚訴

KID.小鬼《玩很大》暴雨「幫阿嬤賣餅」！　黃鴻升牽緊緊…她反親臉頰好溫馨～

蔡英文宣布進口美牛豬　美國國務卿讚許領導力：為台美貿易打開大門

民進黨：馬英九、朱立倫支持美豬牛進口　如今跟美國有關的都反對

蔡英文開放瘦肉精美豬、美牛　馬英九：雙標對外卑躬屈膝又添一例

民進黨昔批「毒牛、瘦肉精零容忍」　國民黨：蔡英文應負最大政治責任

美豬牛明年開放　馬英九辦公室批髮夾彎：蔡英文昔帶頭喊「反毒牛」

幕後／蔡英文下令3大條件到位才進口美豬牛　早推演藍營可能嘲諷

瘦肉精美豬來了！國民黨：鄭文燦、黃偉哲、林右昌、潘孟安曾反對

蔡英文開放美豬美牛　民眾黨質疑：為何始終犧牲農牧業與食安？

聯合國大會9/15開議　外交部促請友邦為我國發聲

開放美豬美牛　外交部：移除讓台灣無法走出去的貿易障礙

台南市嚴格執行防疫措施　交通局稽查公車場站民眾均戴口罩

蔡英文宣布進口美牛豬　美國國務卿讚許領導力：為台美貿易打開大門

千元不到就能摘星！山海樓平日午餐88折　9月限定優惠

被控誘騙、性侵兒童N罪！　天王歌手「在獄中被揍」律師怒喊放人

486先生曝館長「病床照」　上千粉絲湧入祈願：為了台灣撐下去

不斷更新／富邦、中信皆錯失得點圈機會　7局中信5比3富邦

父親新冠肺炎過世　男孩面對「爸爸生前的小男友」飄曖昧

成龍法拍「房祖名毒趴」360坪豪宅　網曝帝王裝潢…起標天價洩！

中職／羅力安怎？6局失5分　對戰兄弟13個月7連不勝

當年禮讓公費生資格！最新近況曝光　雷家佳錄取國家人權委員會

政治熱門新聞

蔡英文深夜罕見4圖回擊：這是我的回應

快訊／《黨產條例》合憲　國民黨千億資產不保

快訊／館長遭開3槍　侯友宜：快速破案

陳水扁入獄照首曝光　代號「1020」一頭黑髮被剃光

快訊／政府拍板瘦肉精美豬、30月齡以上美國牛肉進口

蔡英文：時空環境改變決定開放美牛美豬

快訊／ 蔡英文宣布開放美豬牛進口：「替台灣做出關鍵決定」推進台美關係

馬英九被揭藐視國軍實例：演習靠音響製造砲聲效果

快訊／《黨產條例》合憲　國民黨：大法官淪民進黨附隨組織

瘦肉精美豬來了！國民黨點名綠營這些人都反對

Live／蔡英文宣布開放美牛美豬進口　台美經貿下一步簽署BTA

陳水扁任內認定合法！國民黨：民進黨官司打輸就改變規則

跨時空打臉！民進黨反對進口美豬

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

更多熱門

相關新聞

美豬牛無風險評估報告　陳時中澄清

美豬牛無風險評估報告　陳時中澄清

總統蔡英文宣佈，2021年元旦起開放美豬、美牛進口，但未先提出風險評估報告，引發外界質疑。衛福部長陳時中今（28）日晚間親自出面澄清，2018年、2019年分別有請學者對美牛、美豬做過風險評估，都有向外界公告，近日也會針對報告進行檢視，看適用性在近年來是否有變化。

王美花：若不解決美豬、美牛難題 爭取加入CPTPP是不可能的事

王美花：若不解決美豬、美牛難題 爭取加入CPTPP是不可能的事

民進黨：馬英九、朱立倫支持美豬牛進口

民進黨：馬英九、朱立倫支持美豬牛進口

民進黨昔批「毒牛」　國民黨：蔡英文應負最大政治責任

民進黨昔批「毒牛」　國民黨：蔡英文應負最大政治責任

快訊／館長遭槍擊「手術7小時」觀察　館長老婆首度回應

快訊／館長遭槍擊「手術7小時」觀察　館長老婆首度回應

關鍵字：

瘦肉精美豬美牛蔡英文馬英九影音

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

館長凌晨遭槍擊　右手、右腳中彈

獨／館長遭槍擊影片曝光！

即／館長主刀醫師曝「他一直拜託」！有望1個多星期後出院

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

直擊洪小鈴台大醫院「緊皺眉頭候診」

槍擊館長嫌正面照曝！擁3項前科

館長中彈！一發貫穿右臂再擊中右大腿

即／19秒逃跑片曝光　23歲男帶槍投案

男友在她家輕生…3千萬豪宅變凶宅！台中女心碎

獨／館長凌晨挨轟3槍　吳宗憲有圖為證「我有不在場證明」

鄉民護理師曝館長「中彈位置」槍手真正目的

「館粉」爆打開槍嫌　飛撲打臉

館長槍擊案「沒那麼簡單」　鍵盤柯南懷疑有內鬼

更多

最夯影音

更多
接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面