美豬牛進台灣...林淑芬嘆被逼「吞瘦肉精」　網：民進黨唯一良心

記者徐政璿、林銘翰／台北報導

蔡英文政府拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，引起食安疑慮。民進黨立委林淑芬28日晚間透過臉書表示，「美國不管民主黨還是共和黨執政都要我們吞瘦肉精」，台灣不論民進黨還是國民黨上台都說管制不開放造成貿易阻礙，要求立刻公布台灣食用瘦肉精豬肉的風險評估報告。

總統蔡英文28日中午邀請民進黨籍立委餐敘，會中告知將開放美豬美牛進口，讓不少立委震驚。據了解，林淑芬提前得知消息，因此以「另有行程」為由未出席，被解讀是不想替政府開放美豬美牛背書，缺席午宴的還有另一名民進黨雲林立委劉建國。

林淑芬臉書痛批，農業、環保、勞權、食安經常是全球化之下被要求退讓，要求顧全大局，以經貿之名，人民真的很卑微，而該監督的還是要監督，畢竟外食族跟家裡自己煮的風險不一樣，要求政府立即公布台灣食用瘦肉精豬肉的風險評估報告。

貼文一出後，網友紛紛湧入留言，有人表示，「民進黨真的讓人失望」、「民進黨唯一良心」、「我就是欣賞阿芬」、「佩服妳的勇氣」、「只剩你敢講」；另也有人提醒她「小心黨紀」，還有人嗆說「你退出民進黨吧」。

農委會表示，28日已把進口美國牛豬肉的預告公文送到行政院，農委會和衛福部用相關行政辦法即可執行，不涉及修法，將在明年1月1日生效。

▼總統蔡英文宣布進口瘦肉精美豬。（圖／記者李毓康攝）