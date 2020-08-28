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幕後／蔡英文下令3大條件到位才進口美豬牛　早推演藍營可能嘲諷

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▲▼總統蔡英文於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文28日宣布，開放美國豬肉、牛肉進口，這顯然是艱難的關鍵決策，這不僅與過去自己的立場相左，勢必面臨無數藍營的嘲諷。而她在過去這段時間，除了確立戰略目標，要讓台灣在全球供應鏈搶得先機外，也要求執政團隊在3大條件到位後，她才會做出該項決策；同時也推演與評估，藍營可能的嘲諷風險。

事實上，在美牛、美豬進口議題上，蔡英文團隊在討論期間，主要抓住3大主軸：第一，美中貿易與疫情衝擊下，全球供應鏈正在重組，台灣不能錯失良機。第二，由於這項決策，勢必會被在野黨嘲諷，蔡英文在打臉過去的自己，因此「食品安全」評估上，需要有所依據。最後，則是台灣豬農的生計，要如何配套？

對此，相關事務人士證實，依照「小英流」一慣的風格，就是在上述三大條件與要素到位之後，蔡英文才會做出明快且具有關鍵性的決策。

首先，在第一個條件上，在國際產業供應鏈重組過程中，蔡英文認為，台灣不能沒有角色。相關人士指出，如果台灣連先進國家的共同標準都無法接受，又如何讓國際社會認為台灣有共同處理共同議題的能力與實力？因此，蔡英文的決策風格也至關重要，對外方面，國際社會覺得台灣政策決定，是穩定且可信任的，如此一來，盡可能撕掉過去台灣有麻煩製造者的標籤。

再者，蔡英文要求的第二個條件，則是「食品安全」，因此團隊在確定進口的美豬、美牛符合國際標準，並且在進到台灣之後，可以落實食品標示，讓國人清楚知道來源國，此一條件才屬到位。

事實上，蔡英文於記者會上也已闡明，在2012年反對美豬、美牛時，並未有此國際標準；後來在2012年7月，國際標準出爐後，時任民進黨主席蘇貞昌，已就此議題改變立場與態度。

相關人士說，有人說這是「拿食安換國安」，顯然是外行話，經過多年，國際對肉品已有國際規範，開放也已多年，各項科學根據也證明，在此規範下，對健康沒有威脅。至於國安問題，事實上，台灣在印太戰略中，地位越來越重要，與美方合作更多，關鍵在於雙方在印太有共同利益，特別是安全議題有相互需要。

▼國民黨曾在前行政院長林全首次施政總質詢時，抗議美豬進口（圖／ETtoday資料照）

▲▼國民黨曾在前行政院長林全首次施政總質詢時，抗議美豬進口（圖／ETtoday資料照）

最後一大條件，蔡英文則認為，台灣豬農的生計不得受到衝擊，因為這也是民進黨在野時，關心的議題。在這部分，在討論的過程中，她也要求幾個重要要素必須到位。

首先，台灣在非洲豬瘟爆發時，已順利阻擋侵害，且口蹄疫控制得宜，讓我國豬肉終於可以外銷。但是，如此還不夠，蔡英文進一步要確認，台灣豬肉在國際各國間，是有樂觀外銷的戰力，確保替豬農開啟另一扇大門。

同時，攤開養豬產業的市場價值，以台灣開放美國進口豬20年來，至今只佔台灣消費市場百分之1，總價值約8億新台幣；這對照全年國產值700億以上，顯然微不足道。

但是，政府擔心總有漏網之魚，因此必須端出配套措施，蔡英文要求，備妥100億元「養豬產業基金」。言下之意，前端替豬農披荊斬棘，拓展國際市場，後端以基金作為後盾。

如此一來，蔡英文確定3大條件與要素到位，以及各項細節確立後，便果斷做出今天的關鍵決策。不過，接下來當然也免不了，要面對國內政治紛擾，以及所謂自我打臉、雙標黨的嘲諷。

不過，相關黨政人士指出，從上述各項條件的評估，已可看到時空背景與10多年前截然不同；當年同樣力挺的國民黨，確實也沒有必要「昨是今非」，反對力道也會相對薄弱。

黨政人士舉例，國民黨下午火速召開記者會，出席的黨主席江啟臣、立委蔣萬安、賴士葆，三人都在美國留學，「難道當年是家長從台灣送便當去？當然是美國豬牛使用者」、「去美國吃In-N-Out是會說我不要吃美豬、美牛嗎？」因此，把這個議題打成非藍即綠的政治攻防，事實上也沒啥必要。

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