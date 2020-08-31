「泛綠民眾超過6成反對瘦肉精美豬」　國民黨：未來不排除上街頭

▲國民黨召開「食安不容倒退！拒絕瘦肉精美豬！」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）

記者楊蕓／台北報導

總統蔡英文28日宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉、30月齡以上的美國牛肉進口，國民黨31日召開記者會，文傳會主委王育敏痛批，在開放美豬過程中，蔡政府竟是先宣布開放、再提供風險評估報告，「先射箭再畫靶」明顯本末倒置，更違反食品安全衛生管理法規定，國民黨將聯合各執政縣市及議會強力監督，拒絕瘦肉精美豬，絕不讓民進黨把國人健康當兒戲。

王育敏表示，國民黨22縣市議會黨團聯合召開記者會，各自發出聲音，而這股聲音就是民眾的聲音，「未來國民黨不排除上街頭，讓民眾表達真正的訴求。」

王育敏指出，依據食品安全衛生管理法第4條規定，「主管機關採行之食品安全衛生管理措施應以風險評估為基礎，符合滿足國民享有之健康、安全食品以及知的權利、科學證據原則、事先預防原則、資訊透明原則，建構風險評估以及諮議體系。」然而，這些事前的原則、評估作業，在蔡英文這次開放美豬過程中完全看不到。

王育敏表示，該條文明文規定，針對食安措施的風險評估，「中央主管機關應召集食品安全、毒理與風險評估等專家學者及民間團體組成食品風險評估諮議會為之。其成員單一性別不得少於三分之一。」她質疑，主管食安的衛福部，有依法組成開放美豬進口的食品風險評估諮議會？會議成員有誰？何時開過會？說要公布的報告在哪？

王育敏更質疑，相關訊息衛福部至今不敢明言，加上衛福部長陳時中昨天說「政策來得非常突然也非常快速」，讓人強烈懷疑開放美豬政策全然倉促、草率，根本沒有風險評估。

對於部分縣市堅持豬肉及產製品不得檢出瘦肉精，陳時中說「不能一國多制」，還肯定瘦肉精美豬在食安上沒風險，願意帶頭吃。王育敏表示，若如陳時中所言的安全，為何教育部規定營養午餐一律不用美豬？難道不是因為安全有疑慮？陳時中身為衛福部長，應該想的是以高標準保護民眾健康，卻反而一再為美豬強力背書，已明顯失職，防疫時保護人民健康建立的高聲望將受考驗。

王育敏表示，台灣歷經多次黑心食品案例後，國人非常重視食品安全問題。美麗島電子報民調顯示，有超過七成民眾反對開放含瘦肉精的美豬進口，其中泛綠民眾也有超過六成反對，「僅有不到兩成的民眾贊成開放」。蔡政府一意孤行開放美豬，事前完全沒與國內各方溝通，根本是挑戰民意容忍度的底線，奉勸民進黨不要錯估民意的反撲力量。

▲豬農過去曾抗議美豬進口。（資料照／記者黃克翔攝）

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