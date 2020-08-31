藍營轟蔡英文「突襲式」開放美豬　吳秉叡：只是保密工作做很好

記者楊蕓／台北報導

總統蔡英文28日以行政命令片面宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉、30月齡以上的美國牛肉進口，引發國民黨強烈反彈，要求蔡英文赴立法院報告。對此，民進黨立委吳秉叡31日表示，政府宣布政策後，貿易界、工商界、食安學者等各界都站出來講話，各方呼應證明政府早就有在跟各界溝通，「絕對不是突襲，只是保密工作做很好，避免大家無謂的恐慌跟對抗。」

▲民進黨立委吳秉叡。（圖／記者張榮恩攝）

對於藍營批評蔡英文片面宣布政策，沒跟基層充分溝通，並要求蔡英文向國人道歉。吳秉叡31日在立法院受訪時表示，馬英九執政時他曾提過總統應到立院國情報告，當時國民黨也不同意，因為中華民國憲法沒有這樣的機制和規定，且國情報告衍伸出是否要一對一詢答、綜合詢答等細節，不是一個人嗆聲就能完成，真的有心應該要從制度上改革。

吳秉叡表示，他不同意國民黨批評「蔡英文沒跟基層溝通、突襲宣布政策」的說法，他強調，從政府宣布政策以來，包括貿易界、工商界、養豬戶、農會、食安學者等都紛紛站出來講話，「各方都有呼應，證明政府早就有在跟各界溝通這件事情，絕對不是突襲，只是保密工作做很好，避免大家無謂的恐慌跟對抗。」

吳秉叡表示，台灣作為世界國際貿易國家，當然要遵守國際貿易基本規則，CODEX在2012年公布萊克多巴胺殘留量標準，台灣要跟其他國家接軌就要接受這個標準，政府則要照顧國人健康、養豬業的損害，「當國際貿易標準完成一致，台灣要跟世界更多國家談FTA ，尤其是跟美國談，以及將來還希望參加CPTPP等，要作為國際貿易的一份子，不能閉關自守，要按照國際貿易標準。」

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