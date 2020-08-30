瘦肉精使乳癌、肺癌惡化！食安公聽會3大重要提醒一次看

▲國民黨曾在前行政院長林全首次施政總質詢時，抗議美豬進口。（圖／ETtoday資料照）



記者楊蕓／台北報導

總統蔡英文28日宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉、30月齡以上的美國牛肉進口，引發各界食安疑慮。國民黨立委洪孟楷舉出2016年立法院公聽會資料質疑，瘦肉精可能使得乳癌、骨癌、肺癌、轉移性大腸癌等癌症轉移並使病情惡化，都是我國死因排行榜前幾名的癌症，政府能否證明瘦肉精隊國人健康沒有疑慮，還是民進黨真的要拿台灣人當白老鼠。

洪孟楷30日在臉書發文指出，2016年5月立法院曾針對瘦肉精美豬舉辦公聽會，當時的發言對比現在民進黨即將開放的瘦肉精美豬入台，才是最令人感到害怕，直呼「民進黨真的要拿台灣人當白老鼠，才算是對美國有所交代嗎？」

洪孟楷指出該場公聽會的三大重點，第一，日本與韓國以10ppb的標準同意開放進口含瘦肉精的美豬，但歐盟、俄羅斯、大陸為何不開放瘦肉精的豬肉進口？因為這項標準本身的公正性與可靠性就有問題。當初國際法典委員會在訂定10ppb這項標準時，不是採共識決而是表決，結果是67:69，差距非常小的表決，根本不夠科學證據證明。

第二，2003年才開始使用的瘦肉精，目前對公共安全衛生的科學數據時間太短，根本沒有足夠科學證據，長期的風險評估、長期的健康考量，資料在哪裡？沒有！對於幼童、學童和青少年沒有長期的、全面的、嚴謹的、科學的研究，根本無法評估風險。

第三，動物研究顯示，食用瘦肉精飼料的豬隻會增加攻擊性、互咬、脾氣暴躁，瘦肉精也可能使得乳癌、骨癌、肺癌、轉移性大腸癌等癌症轉移並使病情惡化。洪孟楷表示，上述這幾種癌症都是我國死因排行榜前幾名，換言之，政府能不能拿出證明，確認不會因為瘦肉精而使國人身體健康沒有疑慮？

此外，高雄榮總台南分院心身醫學科醫師蘇偉碩更曾在該場公聽會中疾呼，萊克多巴胺不只會對心血管疾病造成危害，也可能會對人類大腦的TRAA1接收器產生作用，因而誘發思覺失調症、躁鬱症等疾病，對此，洪孟楷質問，「萊克多巴胺傷心毀腦」，民進黨真的還要讓瘦肉精美豬進口嗎？

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