開放美豬美牛爭議　賴香伶：中央不用知會地方政府嗎？





▲賴香伶。（圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文日前宣布開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美國豬肉、牛肉進口，引發各界討論。民眾黨立委賴香伶29日表示，依據中央規定的「動物用藥殘留標準」，豬肉的瘦肉精就是零檢出，未來如果定出豬隻萊克多巴胺的容許量標準，要如何說服國人對此「禁藥」可能造成健康食安的疑慮，且也與地方政府的食品衛生管理自治條例有落差。

賴香伶29日於臉書上提及，原本依據中央規定的「動物用藥殘留標準」，豬肉的瘦肉精就是「零檢出」，依8月28日農委會公告修正的加註文字後，未來將定出豬隻萊克多巴胺的容許量標準，但要如何說服國人對此「禁藥」可能造成健康食安的疑慮，以及「過去不行、現在可以」的科學證據、相關健康風險評估報告，應盡速公佈。

賴香伶指出，蔡英文28日說，此次開放美豬進口無須修法，只要完成公告程序就可以，但這個公告內容已經與現行許多地方政府已通過「萊克多巴胺零檢出」的食品衛生管理自治條例有落差，也引發地方政府的反彈，聲稱要依各地執行標準處理。

「執政者要通過重大決策，涉及國人食安的疑慮，不應該主動與地方政府溝通、知會嗎？」賴香伶批評，況且這是涉及到地方法規命令的執行效力，中央尊重地方政府、說明政策的方向與目標，很難嗎？

最後，賴香伶酸說，記得蔡英文在520上任時，說過要團結最多的人，也自許要是「最會溝通的政府、最會做事的政府」，為何這次卻關起門來、不經國會同意、審議、不與地方政府溝通，就強行決策？

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