「美豬牛萊克多巴胺殘留量沒變」　侯友宜：變的是蔡英文

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者楊蕓／台北報導

總統蔡英文28日宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉、30月齡以上的美國牛肉進口，新北市長侯友宜30日受訪時表示，蔡英文說時空背景不一樣了，但國際標準從2012年到現在，美豬、美牛的萊克多巴胺殘留量10ppb都沒有變過，直呼「時空環境沒有變，變的是總統、妳變了」。

侯友宜29日呼籲，蔡英文稱「時空環境不同，才決定開放美豬牛進口」，那就必須將時空環境不一樣的地方向全國人民做報告，是哪裡不一樣而做這個重大決策的改變？對此，總統府回應，如今的CODEX的國際標準已經建立、科學證據累積充份，「政府也已經做好完整的風險評估以及配套措施，不會讓人民面對食安威脅」。

侯友宜30日上午出席2020新北市全國圍棋公開賽受訪時再次回應，總統說時空背景已經不一樣了，昨天也回應說國際標準不一樣了，但國際標準從2012年到現在，美豬、美牛的萊克多巴胺殘留量10ppb都沒有變過，那時候就要求美豬零檢出，到現在為止也沒變，「變的應該是總統吧！」

侯友宜呼籲，總統應該把時空環境的背景怎麼樣不同要說清楚，「是總統妳改變了整個方向」，竟然要做改變，健康風險評估有沒有做得很完整？配套措施做好了沒有？國民健康守得住嗎？這些都是總統要去面對的「時空環境沒有變，變得是總統、妳變了，妳決定要讓美豬進來，所以面對妳的改變，妳要做好準備的挑戰。」

對於是否跟進台北、台中喊出豬肉瘦肉精零檢出，侯友宜表示，新北市從以前到現在都是零檢出，這個原則一直沒有變過，所以這個原則也不用特別說，到現在為止還是零檢出。

侯友宜說，現在的中央的行政法規就是要求零檢出，所以地方就是按照零檢出的標準來做，這個原則不會改變，國民黨團也在適時提出零檢出的自治條例，不管怎麼做，新北市就是零檢出，這個部分是不會改變的。

至於新北市的營養午餐是否堅持使用國產豬、牛，侯友宜則表示，不管未來如何，對孩子的健康的守護絕對要確保萬無一失，「一定是堅持用台灣的豬肉零檢出來看待，一刻都不容疏忽。」

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