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陳其邁喊「國產、進口豬分區販售」：查驗頻率加強10倍↑

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▲高雄市長陳其邁30日訪視登革熱重點場域防治狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市長陳其邁30日訪視登革熱重點場域防治狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

中央宣布自2021年1月1日起，開放含有瘦肉精的美豬、美牛進口，不少縣市首長被要求表態立場，國民黨高雄市議員更提出修訂食安管理自治條例，要求零檢出。對此高雄市長陳其邁則是強調，高雄市執法與中央一致，執行層面上，查驗萊克多巴胺的容許量，會加強頻率至少10倍以上，未來賣場也會明確標示國產豬和進口豬產地，並且嚴格分區販售。

高雄市長陳其邁30日上午到銀髮族市民農園訪視登革熱重點場域防治狀況，媒體再度問到美豬、美牛放寬進口議題。陳其邁再度強調，「中小學的營養午餐，高雄市全面只限定使用國產豬，另提出足夠的獎勵措施來補助團膳使用國產豬」；而在賣場部分，將會要求國產肉和進口肉分區販售，不能放在同個展示區。

▲高雄市長陳其邁30日訪視登革熱重點場域防治狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市長陳其邁30日再度被問到美豬、美牛鬆綁進口問題。（圖／記者許宥孺翻攝）

媒體提到，國民黨30日召開記者會，抨擊蔡英文總統雙重標準，更要串聯藍營執政的縣市首長抵制。對此，陳其邁表示：「我想中央在執行相關的法令必須跟地方執行標準是一致的，重點是在於法令能夠落實，所以我也會要求，『未來美豬開放之後，有關查驗的頻率比至少要比現在超過10倍以上，來加強美豬進口之後，萊克多巴胺容許量查驗的頻率跟標準』」。

針對美豬、美牛放寬限制，國民黨高雄市議員也提出，將提案修訂食安管理自治條例，要求零檢出。陳其邁則是說，美豬牛進口不僅牽涉國際經貿問題，且過去跟現在不一樣，台灣豬已經口蹄疫拔針，也可以出口，而且非常有競爭力。美豬已進口25年，市占率大概只有1%，過去到現在幾乎沒有進口內臟，未來更會加強查驗。

陳其邁表示，8年前進口的美牛含有萊克多巴胺，周邊的國家例如日本、韓國、澳洲、紐西蘭，早就進口美國含有萊克多巴胺的牛肉，不管是風險的評估或科學的證據，在安全上將根據國際的標準，「執行查驗萊克多巴胺的容許量，我會加強頻率至少10倍以上，讓民眾可以放心」。

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