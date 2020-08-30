蔡英文以行政命令宣布開放美豬美牛　國民黨轟「把立法院當塑膠」

▲國民黨召開「雙標民進黨、獨裁蔡英文，政治良知蕩然無存」記者會 。（圖／記者張一中攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

總統蔡英文28日宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉、30月齡以上的美國牛肉進口。國民黨30日召開記者會，文傳會主委王育敏批評，蔡英文曾在反美牛美豬抗爭時，說馬英九政府不跟人民溝通、不跟國會溝通、不跟在野黨溝通，如今蔡英文片面宣布開放美豬美牛進口，同樣不跟國會、人民、在野黨溝通，且立院曾通過「牛豬分離」的附帶決議，具有法律效益，如今蔡英文以行政命令宣布開放，直呼「把立法院當塑膠」。

前農委會主委陳保基指出，馬英九執政時考慮開放美牛，是因當時國人牛肉消費量僅5公斤，但豬肉消費量達35公斤，國人吃豬肉較多，且養豬業是所有農產品中產值第一，每年產值高達650至700億，不希望開放含瘦肉精豬肉衝擊養豬農的生計。

▲前農委會主委陳保基。

陳保基表示，瘦肉精在美豬內臟殘留量相當高，前三高為肺臟、腎臟及肝臟，2019年進口豬肉達11萬7千多噸，未來開放進口瘦肉精豬肉後，包括從加拿大、紐西蘭、澳洲進口的豬肉都能含有萊克多巴胺，門檻降低後，進口量自然增加，影響程度有多少，許多養豬農都很擔心。

陳保基呼籲，進口商對於進口肉品及銷售去向必須留下紀錄，但在管理措施還沒成熟就宣布開放，對於產業界造成很大的衝擊。

國民黨文傳會副主委黃子哲批評蔡政府「黑箱決策、碾壓民意、罔顧食安、糟蹋豬農」， 蔡英文過去主張「美豬尚未談判前，絕對沒有預測立場和結果」，可見蔡英文的立場就是沒有談判、沒有開放，他高度質疑，此政策在美國衛生部長阿札爾來台後不久便宣佈，是否和美方有暗盤交易、簽訂密約或「諒解備忘錄」？蔡英文應該說明。

▲國民黨文傳會副主委黃子哲。

國民黨文傳會副主委鄭照新則說，養豬業每年有七百多億產值，卻只有一百億的補償基金，評估報告怎麼做的？一年對於台灣豬品市場的衝擊有多大？政府完全沒跟養豬業者、國會溝通，憑什麼宣布開放？日前美國衛生部長訪台，沒想到所謂「外交泡泡」被民眾質疑，原來只是「美牛泡泡」、「美豬泡泡」。

鄭照新也痛批，民進黨說辭昨是今非，蔡政府說當時因CODEX標準沒訂出來所以反對，但2012年就通過CODEX標準，蔡英文2013年仍堅持瘦肉精「零檢出」，這跟國際標準又有什麼關係？

▲國民黨文傳會副主委鄭照新。

王育敏表示，蔡英文應向人民道歉，不應一意孤行以行政命令開放瘦肉精美豬進口，此外，衛福部長陳時中的責任是幫國人食安把關，而不是自己去說要吃瘦肉精美豬。至於未來是否走上街頭抗議，王育敏表示「不排除」，國民黨是最大在野黨，且在立院修《食安法》後，國人對於食安的標準非常嚴格，相信民意也不會縱容蔡政府讓食安倒退走，在野黨會繼續監督。

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