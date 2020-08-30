桃機防疫滴水不漏！捷克參訪團所到之處　工作人員全副武裝消毒

▲捷克參議院議長韋德齊參訪團抵台，參訪團通過後機場人員立刻開始環境消毒作業。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）伉儷率89人訪團，搭乘專機於30日上午抵達桃園機場。我國以最高規格模式進行防疫工作，除了致贈特別訂製的「台捷國旗口罩」之外，在捷克團離開機場後，工作人員隨即進行消毒作業，清理環境。

韋德齊搭乘華航CI-7954航班包機，於台北時間8月30日上午11時抵達桃園機場，參訪團預計於台灣停留5日。此行主要目的除了表達對民主台灣的支持之外，期盼能促進台捷經貿交流，另外也會安排與總統蔡英文會面。

捷克團於上午11時抵達桃園機場，外交部長吳釗燮與立法院秘書長林志嘉親自致國民門迎接，雙方嚴守防疫規範，全程配戴口罩，口罩上還印有台、捷兩國國旗，象徵彼此友好關係，相當具有小巧思；而在接機過程中，雙方沒有過多的肢體接觸，僅用揮手向彼此打招呼，媒體拍攝也保持適當社交拒離。

桃園機場防疫工作滴水不露，在捷克團搭乘專車離開後，工作人員換上裝備立刻展開消毒工作。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，此事防疫規模更勝美國部長阿札爾模式，捷克團成員來台前須檢附登機前3天陰性證明，抵台後入住的飯店也設有專用空間，由醫師進駐協助採檢，9月1日也將進行3度採檢，等於來台前後各採檢3次，降低風險。

▼外交部長吳釗燮親自迎接捷克參議院議長韋德齊參訪團 。（圖／記者李毓康攝）

