陳亭妃駁「國民黨跨時空打臉」：保障豬農生存權及食安立場永不變

▲陳亭妃29日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／陳亭妃）

記者蘇晏男／台北報導

針對總統蔡英文28日拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）美豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，國民黨「跨時空打臉」，翻出2012年時任民進黨團書記長陳亭妃等人，堅持瘦肉精零檢出，拒絕前總統馬英九政府開放美豬進口。對此，陳亭妃29日表示，她監督政府堅持健康風險評估、保障養豬戶生存權、食品安全的立場永遠不變。

「昨天因為小英總統重大政策的宣布，國民黨像撿到槍一樣，胡亂掃射，我也成了箭靶」。陳亭妃在臉書重申，她監督政府堅持健康風險評估、保障養豬戶生存權、食品安全的立場永遠不變，也絕對不是國民黨用2012年3月7日的一張記者會照片就可以扭曲她的監督。

針對為何當初主張零檢出，陳亭妃解釋，當時國際食品法典委員會（CODEX）尚未訂出瘦肉精標準，但國民黨政府卻自行訂出10ppb的容許量，「我們認為它沒有參考依據」，所以才以零檢出為訴求。到了2012年7月5日，CODEX通過瘦肉精最大殘留容許量標準，成為管理「萊克多巴胺」的國際準則。另外，2013年世界動物衛生組織（OIE）也把美牛從「風險可控制」改歸類為「風險可忽略」。

陳亭妃強調，「想如果在整個國際情勢改變的當中，小英政府有把握可以在經貿、食安、養豬戶生存權獲得3贏，讓台灣大躍進，而且也已提出完整的配套與預算，我們是否應該用更多的監督來代替反對」。

▲民進黨反對美豬進口。（圖／翻攝Youtube）

根據民進黨2012年3月7日的臉書，當時民進黨主張瘦肉精只有「零檢出」，沒有10ppb，黨團幹事長、現任屏東縣長潘孟安表示，陳沖內閣送給台灣人民的禮物包括幸福指數變成痛苦指數、安心內閣變成不安心內閣，從3月5日前朝野協商共同結論、陳冲的宣示，猶言在耳，但3月5日行政院漏夜宣布有條件開放含瘦肉精的美國牛肉進口。

潘孟安還說，衛生署對於瘦肉精的查緝束手無策；禽流感疫情涉及隱匿；口蹄疫情；這是陳內閣送給台灣人民的三大滿月大禮，民進黨團堅持瘦肉精零檢出，對於無能總統、黑心內閣；全民打電話、寫信給居住所在地轄區的國民黨籍立委們，跟人民站在一起，捍衛國人健康，順民意棄黨意。

而陳亭妃拿出從民國100年1月1日至今，美國牛肉開放進口後邊境查驗，檢出含有萊克多巴胺統計一覽表指出，查出含瘦肉精遭退回有53件，驗出的結果均未超過10PPb就遭退回，衛生署竟訂出一個比現行規定更寬鬆的標準，這是大放水。

立委陳歐珀當時則表示，宜蘭縣長林聰賢已經宣布禁止含瘦肉精肉品入境宜蘭縣，他呼籲，國民黨籍縣市長也應該公開表態拒絕含有瘦肉精的美國牛肉進口到台灣。

為了反對具有瘦肉精的美豬進口，上千農民更於2013年2月3日集結凱道，爭取「糧食主權」，要求政府不要開放830項中國大陸農產品與瘦肉精美豬進口，農產品開放進口影響的不只是農民，還有廣大的消費者，呼籲國人共同向政府「拿回餐桌與冰箱」的主導權。

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