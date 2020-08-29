《黨產條例》合憲國民黨損失上億　侯友宜長嘆：共度難關

▲侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

大法官於28日下午4時宣布793號解釋，《黨產條例》爭議事項全部合憲，國民黨將損失上億資產。對此，新北市長侯友宜29日受訪時深深嘆一口氣表示，身為黨員他一定跟黨共同度過難關。

侯友宜表示，現在是國民黨最艱困的時刻，身為黨員他一定跟黨共同面對、度過難關，讓國民黨能永續的走下去。

國民黨日前統計，黨公職分攤金至今收到的只有2成，勢必要去好好落實，希望未來至少能達到至少7成，將要求落實黨公職分攤金，其中直轄市長額度為2百萬元。

針對國民黨有1億800多萬元財務缺口，侯友宜日前表示，面對黨現在的困境，一定會共體時艱，全力讓黨克服困難，他說，自己身為黨員，會協助募款，跟黨站在一起、面對困境。

此外，國民黨昨晚強力駁斥損失「千億資產」的說法，直批「黨產會不要把老百姓當白癡」，黨部的財產主要來自中投，資產約有348億，淨值140億，救國團與婦聯會則約有300多億，其他資源都不屬於黨中央。

國民黨指出，大法官已經喪失獨立性，已淪為民進黨附隨組織，台灣司法獨立性以黨然無存，委員及法官具有濃厚的政治立場。司法院15位大法官中，僅4位非蔡英文提名任用，釋憲結果如同外界預料。

行管會主委邱大展指出，國民黨在陳水扁內任就打贏官司，法院認定黨產為合法取得，不料民進黨打輸官司就直接改變遊戲規則，且「黨產會必須有資金養肥貓與網軍，黨產條例若違憲了，在黨產會上班的1450就失業了」。