洪孟楷轟民進黨黑箱：請蔡英文、蘇貞昌帶頭先吃美豬3個月

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

政府28日拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）美豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，引發熱議。國民黨立委洪孟楷29日在臉書批評，「這不是黑箱談判，什麼才是黑箱」，民進黨犧牲人民健康交換美豬美牛開放，請總統蔡英文、行政院長蘇貞昌帶頭先吃美豬三個月。

洪孟楷指出，過去民進黨在野時反對美豬美牛的嘴臉和說的話，「除了噁心，還是噁心」，犧牲人民健康交換美豬美牛開放，先請蔡英文、蘇貞昌帶頭先吃美豬三個月，否則，民進黨高官吃香喝辣爽歪歪，卻要無辜基層民眾來承擔。

洪孟凱批評，當初馬政府沒有討論開放美珠，現在民進黨一次全開放，「美國衛生部長來後兩個禮拜就什麼都開放，到底當初來黑箱討論了什麼！『這不是黑箱談判，什麼才是黑箱談判』，民進黨請給國人一個交代」。

根據洪孟楷貼文分享的影片，內容呈現2019年蔡英文在總統電視政見發表會上，針對開放美豬議題表示，2012年國際食品標準委員會（CODEX）有這個國際標準，所以在2012年7月民進黨中央也對外說明，「說我們會參考國際標準」，在那之前確實沒有國際標準，因此黨團採取零檢出的態度。

而影片中，副總統賴清德則說出，如果說為了當總統，犧牲人民的健康作為交換條件，「那我想那乾脆不要當也罷了」。