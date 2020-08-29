美豬可含瘦肉精、台豬使用就開罰！消基會怒批「一國兩制」





▲總統蔡英文開放美國豬肉、牛肉進口。（圖／路透社）

記者崔至雲／台北報導

總統蔡英文開放美國豬肉、牛肉進口；而行政院表示，目前的項目都不用修法，只要訂定標準，進行預告、公告、開諮詢會即可執行。消金會今（29日）憤怒表示，國外豬肉可含瘦肉精，國產豬使用則遭開罰，形同「一國兩制」，面對這種粗暴式的政策，消基會要求政府公開准許美豬美牛進口的決策過程，否則，絕沒有道理「以犧牲民眾健康權益來換取政治利益」。

消基會表示，台灣政府只是「在美國政治、經濟壓力下，政府為開放美牛、美豬進口，不需做實際客觀的科學數據評估分析，以保障民眾健康權益的萬無一失，且不需與民眾充分溝通取得共識後，即可以「開放美國豬肉、牛肉進口……更是一個符合食品衛生標準的決定；也是一個可以確保台灣豬農生計不受影響的決定。」美麗的飾詞，迅雷不及掩耳地逕自宣布明年1月1日開放美國豬肉、牛肉進口，真不知政府的誠信何在。

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消基會分析「萊克多巴胺」，該物質是用來添加在動物飼料當中，用以助長家畜生長「瘦肉」的飼料添加物，其商品名稱為「培林」，由美國的禮來公司所生產的動物用藥。萊克多巴胺本來是研發作為氣喘用藥，但因效果不佳，又意外發現被畜養動物有「瘦肉」作用，可以消耗掉脂肪，讓肌肉纖維膨脹變大，若是在牛、豬屠宰四週前，連續加入飼料中，可以讓肥肉減少、瘦肉增加。

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

消基會引用已故醫師林杰樑曾說，「萊克多巴胺可能引發心悸、促進心血管疾病等副作用，對於有心臟心血管疾病的民眾，根本不用攝取到中毒的程度，只要正常的心跳七十至九十下，一下加快到超過百下，就可能致病甚或致命。」因此，消基會堅決反對食用「萊克多巴胺」的美豬及仍有安全疑慮的美牛進口。

消基會最後提出8點疑問詢問政府：

1、公准許美豬、美牛進口的決策過程，各部會曾做過哪些評估，評估的實際結果為何？！

2、必須公布健康風險評估報告，以科學數據證實，國人吃下新開放美豬美牛品項，民眾健康權益不會受到任何影響。

3、如何保證美豬、美牛進口後，國人健康不會受到影響？

4、倘若民眾因為吃了美牛、美豬肉（內臟）而發生健康問題，您會一樣拿出「100億的養豬產業基金」來為消費者健康做保證嗎？

5、更進一步說，100億的養豬產業基金來自稅金，政府有問過民眾（或產業）的支出意願嗎？這100億是否對其他產業或公共政策產生排擠效應？！

6、如何確保國產養牛、養豬產業生計不受影響，影響相關肉品、產品價格，不會受到鉅大衝擊。

7、輸入的美豬美牛產品，都必須通過個別查廠，嚴謹地進行境外逐批查驗和到岸的逐批查驗，不能迫於政治現實壓力，以捍衛國人健康。

8、如何全面建立進口的美豬美牛產品「食品履歷」制度，並如何嚴格把關和執行履歷、標籤正確性的查緝，防止調包、充混，積極作為維護國人健康。