豪雨不斷積水成災　陳亭妃爭取安南區排水預算

▲立委陳亭妃特地邀請公路總局副處長陳保展、第六河川局局長陳建成、議長郭信良、台南市政府水利局局長韓榮華等人現場會勘，並爭取治水經費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近日因雨彈來襲，導致台南市安南區產生部分淹水情形，立委陳亭妃特地邀請公路總局副處長陳保展、第六河川局局長陳建成、議長郭信良、台南市政府水利局局長韓榮華、淵中里里長吳孟忠、淵東里里長黃旺根共同至現場會勘，並爭取經費。

陳亭妃表示，目前爭取海尾寮及本淵寮的治水預算，包括抽水站、排水系統、箱涵等內水、外水整治工程超過30億，現改善狀況已近8成，但仍有部分工程正在施工中，如本淵寮橋的拓建工程，因此這幾天的豪雨特報，還是產生零星的淹水狀況。

首先針對本淵寮橋拓建工程，地方里長反應，施工過程中河道被縮減，擔心水的流量無法負荷，造成水流滿過河道。議長郭信良表示，看到水流那麼急，河道也因為施工中而變得較為不順，希望針對施工便橋與工程所需土石，應該儘速檢討，若已完成階段性任務的便橋可先移除，就先移除；更應該準備工具機、怪手隨時在現場待命，以隨時應付土石部分的緊急狀況發生。

另，位於天馬電台的抽水站，目前抽水量體已經不足，去年立法委員陳亭妃已邀集相關單位確認務必增設固定式的大型抽水機及滯洪池，才能應付本淵寮、溪心寮即時豪大雨的排水量。今年也爭取到水利署19億的預算，但因為所需土地隸屬於國有財產局，且需做都市計劃變更與土地撥用，目前預計2022年完工，希望市府加快腳步完成各項規劃。而有部分區域，因為內水無法進入到抽水站的排水系統，而導致抽水站已經抽不到水，但有些地方卻還有路面積水，陳亭妃也要求要進行全面檢測，並設置臨時抽水機來協助。

最後，在淵東里海佃路四段處，由陳亭妃向營建署爭取經費的兩條箱涵剛完工，經過這幾次豪大雨測試，有發揮極大的效用，所以若繼續將箱涵延伸，效果加乘。因此，立委陳亭妃會再積極向營建署爭取安中路四段210巷及安中路四段211巷經費來完成箱涵施作，也希望市府水利局儘速完成設計規劃，才能協助匯集整個排水系統，根本性解決地方淹水問題。



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