「外食很有機會吃到萊克多巴胺豬」　肉販警告：台灣豬一定漲價！

▲台灣養豬場。示意圖，與新聞人物無關。（圖／ETtoday資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

蔡英文總統28日宣布，將開放含瘦肉精的美豬以及30月齡以上的美牛進口。就有豬肉販警告，雖然此舉有助平抑步步高漲的台灣豬價，避免肉品公司無力負擔，但對廣大外食族來說就不是好消息了，「一定很有機會吃到萊克多巴胺豬」！

網友28日晚間在PTT發文，提到家中賣豬肉超過40年，開放美豬消息傳開後，市場上有很多不同層面的討論，他決定分享相關見聞。首先是價格，台灣大部分都透過肉品市場由競標來決定，也決定了市場行情，在取得非疫區資格開放外銷之後，肉品市場價格是持續上揚。

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他表示台灣豬農很團結，會透過減少出豬來避免豬價不好，不過到了末端市場就沒那麼容易了，例如前幾天才在LINE上看到友人分享，某間肉品公司特地去刻印章，上頭寫著「政府無能、供需失調」，直接公休一日。

▲肉販。示意圖，與新聞人物無關。（圖／路透社）

「我只能說長期豬肉一定會漲」，豬販推測，現在政府開放美豬，一方面是要讓豬肉價格不要漲太快，另一方面是避免那些肉品公司的成本太重，「這意味著在座的各位以後外食一定很有機會吃到萊克多巴胺豬！」

文末他也分享了真情情況，當天就有1組客人告知不在意品質，只要便宜就好，最後買了冷凍豬肉回去。