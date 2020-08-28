民進黨：馬英九、朱立倫支持美豬牛進口　如今跟美國有關的都反對

▲民進黨回應美國豬肉、牛肉進口議題。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨28日召開記者會，反對開放美豬、美牛進口。民進黨發言人顏若芳晚間表示，國民黨過去執政時，在還沒有國際標準的情況下，甚至都全力主張開放美豬、美牛。如今國民黨卻無視這幾年肉品食安的國際標準、科學證據的逐步成熟，更忘記過去國民黨不斷強調開放美豬、美牛有助於雙邊貿易關係的說法，「國民黨昨是今非，跟美國有關的都反對」。

顏若芳指出，台灣與美國洽談簽署自由貿易協定（FTA），歷經前總統陳水扁前總統、前總統馬英九，及現任總統蔡英文等三任的總統，不論是民進黨執政，還是國民黨執政，都有明確宣示希望和美國簽署貿易協定，是有利於台灣國家未來發展。她表示，馬政府當年在要開放含瘦肉精美牛進口時，時任行政院副院長朱立倫曾對開放美國肉品說過，「不該管制太嚴，對雙邊貿易關係與誠信問題不利」，而當年馬英九總統更曾簽署台美牛肉議定書，開放美牛進口，這一點國民黨不要太健忘，忘記過去曾經做出的宣示。

顏若芳表示，2012年初馬政府想開放含瘦肉精美牛進口，當時民進黨認為在國際對瘦肉精安全容許量仍有疑慮之下，政府不應貿然開放。而在2012年7月聯合國食品法典委員會（CODEX）通過萊克多巴胺安全容許量標準後，當時擔任民進黨主席的蘇貞昌院長即公開表示，民進黨的態度一貫，將堅持守護國民健康、參考「國際標準」、嚴格監督政府並保障畜牧產業。

顏若芳說，在2016年時，蔡英文身為民進黨總統候選人時，也公開表示，對於瘦肉精的使用，會參照飲食習慣與我國大致相同的日韓，適用這樣的「國際標準」。從今日來看，民進黨自2012年國際標準產生後，迄今立場一致，就是堅守「科學證據、國際標準」，並且一貫堅守台灣人民健康。

顏若芳指出，蔡英文宣布開放符合國際安全標準的美豬及30月齡以上的美牛進口，不僅在守護國人健康與食品安全上立場未變，更是考量到後疫情時代，台灣貿易與國際接軌，以及經濟產業的成長。面對今年疫情的影響，全世界經濟受損的情況下，台灣更應該找到出路。

顏若芳表示，尤其台美關係目前處於數十年來最好的狀態，美國從國會到產業界都明確期待與台灣有更廣泛且深化的經貿往來。此刻蔡英文在秉持國人健康為最高原則下，依國際標準開放美豬、美牛，將有助於更進一步達成雙邊貿易的進展，也可為雙方帶來更多的商機。

尤其在今年台灣好不容易從口蹄疫區除名後，台灣優良豬肉除了內銷外，更可以透過外銷帶給豬農更大利潤，創造雙贏的發展。國內朝野應給予正向的肯定，在「科學證據、國際標準、清楚標示」的原則下，不要為反對而反對，阻礙台灣未來的發展。