快訊／館長遭槍擊「手術7小時」觀察　館長老婆首度回應

▲館長（左）遭到劉姓犯嫌（右）槍擊，經過7小時手術，館嫂首度回應。（圖／翻攝自館長臉書、記者陳以昇攝）



記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢凌晨遭到槍擊，緊急送往林口長庚醫院，進行長達7個小時手術，並且留院觀察。館長老婆在臉書首度發文回應，「謝謝大家關心，他手術順利也能入睡了。」並且hashtag「護理人員真的很貼心」、「非常謝謝他們」、「這幾天需要好好休養」、「沒辦法一一回覆但感謝大家的關心」。

23歲的劉姓無業男子，10天前才因為涉嫌對館長性騷擾遭到提告，28日凌晨劉男在館長的林口場館外手持沙漠雛鷹埋伏，見館長上車車門未關時，衝上前近距離連開3槍，事後到警局自首嗆「都是我一個人幹的」，並且對警方行使緘默權，等律師到場才願意回應案情。

目前，檢方偵訊後，認定劉男涉有違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂等罪嫌，向法院聲請羈押。

替他主刀的林口長庚醫院外傷骨科主任周應照指出，館長凌晨3時許被送到醫院，經研判為多處外傷、骨折，院方隨即安排手術，所幸館長雖然傷口多，但生命跡象穩定，6、7小時手術過後，目前人須進行觀察治療，若沒有感染一個多星期左右有望可以出院，他表示，「館長是骨骼各方面都很健康的人，有信心往好的方向康復」。



