威州示威爆「街頭槍擊」慘釀2死！17歲少年落網　千名國民衛隊出動平亂

▲美國威斯康辛州基諾沙示威，一名男子手持長槍，坐在地上朝著旁人開火。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國威斯康辛州非裔男子布雷克（Jacob Blake）於23日遭警員從背後連開7槍，導致下半身癱瘓，導致基諾沙（Kenosha）連續三晚掀起示威，目前至少2人死亡、1人重傷，而來自伊利諾州的17歲少年里騰豪斯（Kyle Rittenhouse）也因此落網。與此同時，當局派遣近1000名國民衛隊與200多名聯邦探員前往當地，協助平息騷亂。

根據伊利諾州安條克（Antioch）警方，威州當局發布逮捕令針對17歲的里騰豪斯（Kyle Rittenhouse）發布逮捕令，指控該嫌在基諾沙示威中開槍，造成人員死亡，犯下第一級蓄意謀殺罪。

目擊者古騰施瓦格（Brendan Gutenschwager）拍攝到，一名男子持長槍在街上行走，突然坐在地上開火，然後又跳起來，一邊往前走，一邊揮舞武器。此時，背景傳來槍響與警笛，旁邊群眾大喊，那個男人開槍殺人。

示威者哈里伯頓（CJ Halliburton）當時正在臉書上直播現場情況，突然聽見街道遠處傳來槍響，立刻朝向聲音來源跑去，隨著距離越來越靠近，又聽見幾聲槍響。他說，「他朝那個人肚子開了一槍……我們周圍的人都中槍了。夥計們，到處都有人中槍」。旁邊有人大喊「我需要醫生」，接著又爆出一連串槍聲。

▲美國再度爆發反種族歧視示威。圖為一名示威者縱火燃燒垃圾車。（圖／達志影像／美聯社）

CNN報導，25日晚間的槍擊導致2死1重傷，受害者分別為26歲的威州銀湖（Silver Lake）居民與36歲的基諾沙當地人。威州當局向里騰豪斯發布逮捕令，指控該嫌犯下第一級蓄意謀殺，伊州警方證實，槍手26日上午被捕，目前拘留在雷克郡（Lake County）的司法機構，等待引渡聽證會。

基諾沙警方目前尚未證實影片中「手持長槍」的男子是否就是里騰豪斯，警察局長米斯基尼斯（Daniel Miskinis）說，嫌犯「涉嫌使用槍枝解決任何衝突」，而這些謀殺都是「無意義的暴力」。

警長貝斯（David Beth）透露，試圖保護家園與財產的武裝平民似乎與示威者發生衝突，警方正在調查上述原因是否釀成槍擊。他指出，示威原本非常和平，但群眾晚間開始朝著警方投擲石頭、磚塊與汽油彈，而宵禁將於26日晚間7時再度展開，警方也會「非常堅決地」執行。

▲威斯康辛州陷入大規模暴動，當局25日宣布進入緊急狀態。（圖／路透）

威州示威延燒，許多車輛與建築物都被縱火燒毀，公共或私人財產遭到破壞。州長埃弗斯（Tony Evers）於25日宣布緊急狀態，召集國民衛隊，並呼籲沒有參與示威者和平行使《憲法第一修正案》權利，或者待在家中，以利第一線執法人員和國民衛隊維持秩序。

另據白宮新聞秘書麥肯尼（Kayleigh McEnany）說法，當局已經派遣近1000名國民衛隊成員，還有聯邦調查局（FBI）探員、法警等200多名聯邦探員前往威州，協助平息騷亂。司法部稍早也說，已經在基諾沙佈署超過200名聯邦探員。

►「長短槍手」奔襲槍戰…威州連續第3夜暴動 至少2死1重傷

►影／美警瞄準非裔男「從背後連開7槍」3孩在車上目睹！再掀反種族歧視示威



鍋寶「絕美粉紅牛奶色」快煮壺 限時瘋搶！



