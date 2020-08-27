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俄14歲少女生完「抱女寶寶開心亮相」　10歲男友捧花接出院…甜吻準備當爸媽！

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▲▼戴利亞與奇科夫帶著寶寶出院。（圖／翻攝自當事人IG）

▲戴利亞與奇科夫帶著寶寶出院。（圖／翻攝自當事人IG下同）

記者陳亭伃／綜合報導

震驚全球網友的俄羅斯14歲少女戴利亞（Darya Sudnishnikova），她的懷孕故事終於在17日畫下句點，在克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）成功誕生的女寶寶Emelia，戴利亞開心的在IG上分享自己的生產過程，提到宮縮時的痛苦。26日戴利亞與10歲小男友奇科夫（Vanya chekhov）帶著Emelia出院，接受親友的祝福，雙方母親也到場幫忙，一家人看著小生命的誕生，臉上充滿喜悅。

綜合外媒報導，日前戴利亞因為出現陣痛前往醫院，接著順利生下一名女寶寶，重3.6公斤，在懷孕風波爆發初期，戴利亞表示寶寶的父親就是奇科夫，但卻受到外界質疑「年僅9、10歲的男孩何以有成熟精子可以受孕」，之後戴利亞又改口，「孩子是因為遭到身材高大的男生性侵之後懷孕」。

▲▼戴利亞與奇科夫帶著寶寶出院。（圖／翻攝自當事人IG）

▲小倆口出院相擁。

戴利亞坦承，因為擔心受到外界眼光，所以一律表示孩子的爹就是男友奇科夫，而奇科夫也樂於照顧母女倆，但根據俄羅斯法律，奇科夫要到16歲才得以用「父親」的身分正式照顧戴利亞與Emelia。而在女嬰出生之後，警方也介入調查其中的「性侵」環節，已經採取DNA準備鑑定。

戴利亞26日PO出自己出院的照片，她的母親與奇科夫、奇科夫的母親抱著小女嬰拍攝全家福，一家人開心的迎接新生命的到來。戴利亞也逗趣的表示，「終於可以恢復苗條的身材了」，而由於戴利亞尚未成年，所以監護人暫由母親伊蓮娜（Elena Sudnishnikova）代替，寶寶真面目也依照俄羅斯傳統40天之後，才可以公開；而之前戴利亞所提到遭到性侵，警方也要求她下架文章，並且由社工、警方介入調查。

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