13歲墜少女愛河！她慘遭假愛人「揪兄弟共用」　3年後還被100亞洲男蹂躪

▲女子遭到性侵後，曾在16歲時跟100名亞洲男子被迫發生性關係（圖／示意圖／123RF）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一名16歲少女3年前因為被一名貨車司機積極追求，在情竇初開的年紀，一下就墜入愛河，未料卻是地獄開端，因為14歲懷孕、15歲就當媽的情況下，還是不斷受到男友肉體上的予取予求，直到16歲時更被迫跟100名亞洲男子發生關係，連帶自己的親生妹妹也成為受害者。

根據英國《衛報》報導，女子愛上的貨車司機穆罕默德（Mohammed Imran Ali Akhtar）在交往之後，彷彿就成為地獄淫魔。她表示，談戀愛之後，14歲就懷孕、15歲生下孩子，懷孕期間穆罕默德仍不間斷的求歡，甚至還讓她與100名亞洲男子發生關係。

令人憤怒的是，女子的妹妹甚至也被拖下海，被迫與多人性交導致懷孕，有些性侵完姐妹的人就此消失。根據警方調查，穆罕默德背後是一個犯罪集團，另外還有5名幫兇，這些人利用女性的肉體賺錢，除了這對姊妹之外，至少還有3人受害，而多年還沒有受到盤查，竟是因為當地轄區警方擔心會有「種族衝突」，不願意深入調查。

法官莎拉·賴特（Sarah Wright）表示，這些人用自己的方式對年輕的女孩性侵，幾乎摧毀、剝奪了她們的童年，甚至是未來的人生，所有案件都由穆罕默德策畫，透過用「搭便車」的藉口，將女孩騙上車後性侵；目前6名嫌犯共被判處101年有期徒刑。

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