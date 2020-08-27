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撞破愛妻出軌他「趴引擎蓋」阻擋！小王怒吼：開快點　人夫10公里後甩落慘死

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▲汽車，車燈，汽車零組件，名車，開車。（圖／pixabay）

▲人夫趴引擎蓋阻擋，遭甩落摔死。（示意圖，與本文無關／pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

被戴綠帽還慘遭奪命！桃園一名張姓女子因和謝姓丈夫感情失和，外遇潘姓男子並同居，去年深夜被丈夫看到自己和情郎，一起坐在蔡姓友人的轎車內，下秒丈夫衝上前趴在引擎蓋，不料潘男竟要蔡男開快點，最終導致謝男摔落地面傷重死亡！

謝男於去年2月2日深夜，看到妻子和情人坐在蔡姓男子駕駛的轎車內，情急之下，衝上前趴在引擎蓋上，試圖阻擋車輛離去。不料，潘男竟要求蔡姓友人「開快點」、「將謝ｘｘ甩下車」，並指揮說用蛇行及甩車的方式，駕車10.9公里才擺脫謝男。

最終，謝男因體力不支而摔落地面，受有外傷性顱內出血併中樞神經衰竭之傷害，送醫搶救後，於同年2月6日上午5時19分不治身亡。

合議庭認為，蔡男自會面地點到謝男摔落地面為止，兩地距離長達10.9公里，而蔡男一路高速行駛，且沿途不時重複疾駛後煞車並甩車等舉動，欲將謝男自該轎車甩下；當時謝男僅能以雙手勉強抓握該車駕駛座側A柱，終於因體力不支，而極易摔落路面，遭該車或其餘車輛輾斃，或因摔落地面、飛出車道使頭部遭受重擊，導致死亡結果。

合議庭指出，潘男一行人甚至途經警所前，都未曾停車或試圖讓謝男安全下車；依據現場目擊證人、張女等人證詞、監視器錄影畫面、解剖報告書等證據，可以認定謝男的死亡和蔡、潘男危險駕駛行為具有因果關係。最終高等法院依殺人罪，判潘、蔡各13年、13年2月徒刑。可上訴。

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