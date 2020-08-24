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準岳父臨終前「好好對我女兒」　他摩鐵偷歡悲劇了！同事：農曆7月別亂來

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▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

「農曆7月別亂來！」一名男網友今發文分享同事遭遇，對方昨晚約女性友人開房間，結果在重要時刻不僅發揮失常，下面甚至感到劇痛，遙想準岳父在臨終前的囑咐，加上正值鬼門開，讓當事者和眾人一陣毛，但大家也痛快直呼，「這真的活該哈哈。」

男網友在靈異公社發文提到，「同事親身經歷！他女朋友父親過世前，有交代他好好對待女兒、別劈腿，結果昨天他居然找了個女性友人，去慶祝823炮戰62週年。」

請繼續往下閱讀...

他接著說，摩鐵位置距離女友父親長眠處僅4公里，「朋友在關鍵時刻竟然硬不起來，並感到蛋蛋很痛，像被人捏著，到今天還在痛，只能帶著痛上班。」

▲網友分享同事的親身經歷。（圖／翻攝自靈異公社）

▲網友分享同事的親身經歷。（圖／翻攝自靈異公社）

對此，男網友不禁直呼，「卡蛋卡到陰，農曆七月別亂來，答應的事要記得，該看醫生還是去行天宮？」而網友們則紛紛回應，「看來這父親就算已經過世了，還是個女兒控」、「以為神不知鬼不覺，其實隨時有兵將跟」、「在人家爸爸面前砲戰真是活該」、「天下父母心，縱然陰陽兩隔，疼惜關愛依然不變」、「爸爸都有在看的」。

不過，也有不少人吐槽是藉口，「自己的問題牽拖先人幹嘛」、「硬不起來的人藉口都特別多」、「自己胎哥郎，別牽拖靈異」、「偷吃就偷吃...扯那麼多，不做虧心事，不怕鬼敲門，事實證明人比鬼恐怖」。

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