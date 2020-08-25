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水電工激戰按摩妹23回！爽問「要5次嗎？」…她羞喊：婆婆會腿軟～正宮崩潰

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▲▼按摩。（圖／pixabay）

▲水電工偷吃按摩妹，2人LINE中甜喊「公公」、「婆婆」，下場要賠正宮15萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台北一名已婚水電工偷吃從事按摩業的女子小君（化名），被妻子發現後，遭求償60萬元，他與小三辯稱雙方只是工作上業務與客戶關係，但法院發現兩人竟有逾越一般男女關係的對話，判2人應賠償正宮15萬元，全案上訴至高等法院，日前已遭撤回。

正宮主張，小君明知道丈夫是有家室的人，2018年11月間竟仍與丈夫交往，2人還前往摩鐵或一般旅館發生性行為23次，破壞她婚姻的廉潔性，讓她精神飽受折磨，決定提出丈夫與小三1500條LINE訊息，一狀告上法院，向丈夫及小君求償60萬元精神撫慰金。

對此，人夫及小君則稱，正宮在未經同意的情況下，非法取得人夫手機內的訊息，這些事證不具有證據能力，且正宮除了人夫所寫的日記、旅館收據之外，沒有保險套、使用過的衛生紙，或是錄有性交過程的照片、影片作為事證，難以認定2人有侵害配偶權的情況發生。另外，就算2人有侵害配偶權，正宮要求的金額也過高。

從事水電的人夫強調，自己跟小君只是工作上業務與客戶的關係，他因為與妻子感情不睦，才會常常到小君工作地點門口訴苦，會去摩鐵是因為跟妻子吵架「心中覺得孤單」，才獨自一人前往，時間段段續續有4個月之久，不能因為摩鐵發票就認為他與小君有不倫關係。

小君表示，2人是因人夫到她工作的美容按摩店按摩而結識，她得知人夫從事房屋修繕工作，因此委請對方到家中處理漏水問題，2人僅是工作上業務關係。此外，因為人夫與妻子關係不好，她還常常以「姐姐身分開導人夫」要善待老婆。她辯稱，會前往摩鐵是因為人夫腰不舒服，需要她幫忙按摩，這樣的情形約有5、6次，堅稱「我沒有和他做其他事」。

但法院勘驗2人對話發現，人夫與小君以「公公」、「婆婆」互相稱呼彼此，內容更有「怕婆婆中獎」、「不怕」、「執子之手與子偕老」、「小蝸牛在想棒棒嗎？」、「晚上就能結合」、「婆婆好淫蕩」、「婆婆很需要」、「是公公很需要吧」、「婆婆專用」、「要幾次」、「五次嗎？」、「婆婆會腿軟」、「(要幫公公洗澡嗎)要」等，還有2人裸露共躺一床的照片，不採信2人的說詞，判2人應連帶賠償正宮15萬元；此案原本上訴到高等法院，但日前已遭撤回。

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