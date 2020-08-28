逛好市多「這句話」不能信！她進場走一圈　結帳一低頭…翻船了：太狼狽

▲原PO逛好市多，結帳時看到血拚成果忍不住笑了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

到好市多（Costco）血拚是許多人周末樂趣，但如果有人講了這句話絕對不能信！一位女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張照片，說要進入賣場前，她和同行的人都說「我們只有要買幾個東西，不要推推車好了。」結果逛了一圈，看到手上的成果，原PO忍不住笑噴「一定要這麼狼狽嗎？」

這位女網友文中表示，進入賣場前，她和同行的人都覺得不要推車，還說「我們只有要買幾個東西，不要推推車好了，東西拿了就走，才不會耗太多時間」，信誓旦旦的態度，表現得相當有決心。

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接著她貼出一張排隊結帳時的照片，只見她和友人雙手都滿到不行，還有的物品得用夾的，拿的東西包括咖啡豆、洗髮精、檸檬硬糖、果汁、烤雞等等。當時2人都傻眼「靠夭，你手上抱那一堆，跟我這袋滿滿的是怎麼回事？為什麼我們不推推車就好了？」

▲本來2人信誓旦旦「東西拿了就走」，結果就變這樣了 XD（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

最後原PO忍不住直呼「買東西一定要這麼狼狽嗎？」也勸世其他人，以後去好市多就乖乖推推車，「不要相信自己『只是要買幾樣東西而已』。」

貼文一出，其他人超有感，「奇怪，商品怎麼跑到手上」、「進好市多的宿命」、「每次去都有研究護照找需要又有優惠，但是，結帳時總是會多出沒在規劃裡的很多很多」、「真～～～的～～～已經好幾次跟妳一樣，後來就算原本『只想』買一樣，都還是會推推車」、「去costco真的不能太相信自己，哈哈！有同感」、「別想結帳低於2000。」