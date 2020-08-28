辦好市多會員…推銷人員「學弟脫單了」好瞎！他半年後驚呆：沒在唬爛我

▲原PO辦了好市多的會員卡，半年後竟脫單了。（示意圖／記者蕭筠攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）除了有很多高CP值好物，居然還媲美月老廟！有一名男網友表示，他遇到一位熱情的好市多辦卡員，對方說辦了卡就能跟女朋友一起逛賣場，當下雖然覺得很瞎，但還是幫對方做了業績。沒想到的是，半年過去，原PO還真的交到女友，「而且我第一次約她的地點就是去Costco買東西！」

這位男網友在《Dcard》的感情板上匿名貼文「原來Costco的推銷員沒有在唬爛我」，文中表示，他在逛街的時候，看到好市多的攤位，因為本來就有想要辦會員，他就想去問看看，辦卡員也很熱情介紹各種優點。只見店員說「costco會員卡有很多優惠喔！像（內容省略）……，而且您還可以跟女朋友一起逛喔～」

請繼續往下閱讀...

結果聽到這一句，原PO相當哀怨，一邊回「我沒有女朋友……」，心裡也冒出「聽到都有點不想辦了」的OS。結果辦卡員就說「噢！沒關係沒關係，像我有個學弟辦了會員卡就交到女朋友了。」當下男網友覺得辦卡員很會掰故事、很瞎，但還是辦了一張。

▲好市多要有會員卡才能入場消費。（圖／記者黃可昀攝）

出乎意料的是，「半年過去了，我還真的交到女友了！」原PO透露，第一次約女方去的地方就是好市多，因為身邊朋友只有他有會員，「所以在追她的過程很常假借採買之名採約會之實」，也說自己靠會員卡約了女方很多次。最後原PO還強調「以上為真實故事絕非業配。」

貼文一出，其他人紛紛笑噴，「所以是被店員身分耽誤的月老啊」、「好市多即將排到爆炸」、「Costco的店員真的都很專業，不管是解決客人問題還是結帳、推銷都行雲流水。」不過也有網友很哀怨，「我有辦……還是單身啊」、「我拿盤子黑卡還是交不到呢」、「我有costco卡怎麼只是工具人。」

還有人則留言，分享自己也是因為好市多脫單的故事，「真心不騙，我跟閃光第一次見面後找不到地方逛，就是逛好市多」、「我跟我男友第一次見面就是去costco，他還為了我辦一張會員卡，當天晚上覺得很合就在一起了，真的沒在唬爛。」