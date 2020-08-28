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放冰箱1年！好市多牛排「整塊黑化」還能吃？內行人神解：吸到空氣就好

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▲冷凍1年的戰斧牛肉還可以吃嗎？。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多商品經驗老實說）▲整塊黑化的戰斧牛肉。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

▲冷凍1年的戰斧牛肉還可以吃嗎？。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

實習記者劉雪兒／綜合報導

民眾逛好市多總是買了大包小包，不過有時買回家後會忘了吃。就有一名網友買了「戰斧牛排」，回家放入冰箱後就忘了，直到昨天才想起，於是這片「戰斧牛排」在冰箱冷凍庫足足冰了1年，詢問網友不知還能不能吃。照片曝光後讓網友全看呆，直呼「肉塊放到變屍塊」、「是支百味雜陳的戰斧」。

女網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出照片表示，自己把去年買的戰斧牛排忘在冰箱一年，直到現在才想起，牛排有真空包裝和冷凍，但發現顏色變得相當奇怪，想詢問「這樣還可以吃嗎？」

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▲冷凍1年的戰斧牛肉還可以吃嗎？。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多商品經驗老實說）▲整塊黑化的戰斧牛肉。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

▲戰斧牛排整個黑化。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多商品經驗老實說）

網友看完照片後全部傻眼，紛紛打趣說，「是支百味雜陳的戰斧」、「殭屍牛應該不錯」、「肉塊放到變屍塊，妳也真厲害」、「先準備好健保卡」、「整塊黑化」、「恭喜你乾式熟成成功啦」、「那台是冰箱，不是時光機」。

不過還是有認真的網友努力解決原PO的疑惑，「顏色變淡只是牛肉的肌紅蛋白缺氧而已，包裝打開接觸空氣一陣子後會變紅」、「冰箱冷凍，只有保存，沒有期限」、「退冰吸到空氣就恢復了」、「可以吃啊，練鐵胃」、「冷凍肉這顏色看起來算正常，而且又有真空包裝，包裝內看起來也沒有反覆退冰的血水，可以吃。」

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