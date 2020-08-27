主婦救星！好市多「蒜香龍蝦義大利麵」15mins搞定　成品照曝光…暴動了

▲原PO炒過之後，看起來也太好吃了吧！（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

懶得煮飯的時候，這簡直就是主婦們的救星！一位女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》分享一款食品，說她26日買了「蒜香龍蝦義大利麵」來吃，覺得相當不錯，而且裡面附的蒜片給得很多，她只用了一半，剩下的打算留著炒菜。其他網友也紛紛留言，「露營超方便的啊～～推推！」

這位女網友文中讚嘆道「今天買來吃，覺得很不錯！蒜片給得很多，只需要一半，剩下的可以炒菜XD」，只見她買的是「蒜香龍蝦義大利麵」，重量約830公克，裡面有義大利麵直麵麵條、龍蝦肉、蛤蜊、小番茄、九層塔葉，還有一小碗蒜片，價格是499元一盒。

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另外，包裝上也提醒，這款義大利麵非供即食，要充分加熱、炒過再食用，但估算一下烹調時間，大約15分鐘內就能上桌，還是相當方便。

▲好市多推出蒜香龍蝦義大利麵。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO也在留言處透露，她覺得份量算蠻多的，「麵蠻多的，食量不大的可以至少三人份」，雖然龍蝦肉的部分只有腳跟碎肉，但她認為CP值應該算高了，「肉還算多，也有蛤蜊，畢竟龍蝦尾的話大概就不只這個價錢了。」

貼文一出，許多人都相當心動，「這賣相不錯，餓了」、「現在蒜頭很貴，賺XD」、「499私房錢拿出來」、「蒜片全下才過癮」、「龍蝦欸！好市多越來越狂了」、「可以試試，就不用準備這些料」、「露營可以吃」、「這禮拜採買」、「看起來很好吃欸」、「媽媽我懶得煮飯的時候，這個炒一下就可以讓2寶吃得超開心，覺得很棒欸！」