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好市多新品「傳說中的百年餅乾」一片4元　她秒買：沒很甜！網怕要缺貨了

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▲▼ 好市多，新品檸檬杏仁奶油餅乾（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲法國神級餅乾，讓人吃上癮！（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

網搜小組／劉維榛報導

螞蟻控衝了！一名女網友逛美式買場時，赫見又有熱騰騰新品上市，是傳說中的法國百年老店的「檸檬杏仁奶油餅乾」，酸中帶甜，讓人忍不住一口接一口，再搭配咖啡或紅茶，一秒享受舌尖幸福的小確幸！邪惡文章曝光後，引發一票網友搶買，「我的荷包就要失血啦！」

新竹一名女網友在臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》笑稱，時常逛賣場的她，最期待就是新品上市，昨（24）日意外赫見一款神級甜點，且品牌來頭不小「來自法國百年老店Pierre的檸檬杏仁奶油餅乾，好吃哦！」

請繼續往下閱讀...

原PO也分享試吃報告，「使用諾曼第奶油，酥脆的歐式奶油餅乾口感，吃得到檸檬香氣、杏仁顆粒，偶爾還能嚐到一點點的柑橘皮！」由於含糖量頗高，原PO貼心提醒，「因為有檸檬的酸味來調和，吃起來不至於太甜，還蠻適合搭配黑咖啡或無糖紅茶，偶爾來個偷閒的午茶時光哦！」

據了解，餅乾一盒共有16小包，每包有4小片，售價為259元。文章貼出後，掀起一票甜點控暴動回應，「這感覺很適合幼稚園生日會同樂會，不會死甜，有檸檬搭配著」、「這光看就很想吃啊」、「我的荷包就要失血啦」、「等到妳對這餅乾的食記啦！有升火哦」。

▲▼ 好市多，新品檸檬杏仁奶油餅乾（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲餅乾平均一片4元，價格實惠！（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

而另一社團《Costco好市多 商品經驗老實說》中，也有一名女網友吃過大讚「新產品，好吃欸！」也掀起一票網友大喊太欠吃，「決定普渡買」、「有檸檬香氣＋杏仁粒跟橘皮乾，口感跟歐式餅乾一樣濃郁，不會硬也不太甜，搭配茶或咖啡，有著幸福感」、「收進口袋名單」、「看起來當下午茶不錯」。

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