超商結帳順序爆衝突！她怒「掃落商品」被男客砸啤酒　抓大夜店員頭撞貨架

▲女子右手一揮，桌上啤酒瞬間噴飛。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市一間超商大夜店員遇到一名女客人想刷卡，但他不太會操作系統，因此先幫另一名要買啤酒的男客人結帳，引發她的不滿。女子氣得將櫃台已結完帳的啤酒掃到地面，讓男客拿起僅剩的一罐啤酒往她臉上砸。連店員要勸架，也被女子一手抓住頭髮拉扯撞上貨架。

《東森新聞》報導，這名大夜店員是新進員工，疑似不熟悉刷卡流程。目擊民眾表示，店員一直沒辦法刷卡，請女客人稍等一下，就先幫後面的男客人結帳，然後兩人就開始嗆聲。

▲▼店員彎腰默默撿起掉在地上的啤酒。男客則叫住女客，往她臉上丟啤酒。（圖／東森新聞）

女子認為，店員怎麼可以不先解決她的問題，就幫別人結帳，氣得失控掃落桌上已結完帳的三瓶啤酒。根據監視器畫面，女子站在櫃台前手一揮，啤酒瓶瞬間噴飛；而店員不敢說話，默默蹲下來撿。這讓男客人愈看愈火大，先叫住正要離開的女子，再拿起唯一一瓶沒被掃落的啤酒，用力砸向對方臉上。

兩人幾乎是用吼的，愈吵愈大聲，雙方爆扭打衝突，就連店員要勸架，也被女子一手抓住頭髮拉扯撞上貨架。事後店員手臂擦傷、膝蓋挫傷，男客眉尾撕裂傷、臉部多處擦傷，女客臉部多處擦挫傷。目擊民眾說，店員要幫後面等了有點久的客人結帳前，可能要先徵求那名小姐同意。

▼男女客人爆扭打衝突，連店員也遭殃。（圖／東森新聞）