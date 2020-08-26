颱風巴威強襲！濟州島廣告招牌「飛炸」毀公寓外牆　道路塌陷轎車連環撞

▲颱風巴威強襲，南韓濟州島開始出現災情。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

今年第8號中度颱風巴威堪稱今年以來威力最強大的颱風，暴風半徑達370公里，其挾帶著強風、豪雨來勢洶洶，正以時速16公里朝著濟州島與朝鮮半島（韓半島）前進，預估明（27）日上午9時最接近平壤。目前濟州島已降下超過300毫米總雨量的暴雨，瞬間最大風速達36公尺，開始陸續傳出災情，濟州國際機場也已取消通往國內各地的航班。

根據《韓聯社》報導，南韓氣象廳預估，巴威將以逆時鐘方向，經過濟州島西部海域，襲擊全羅南道新安郡的可居島、黑山島，之後沿著黃海（南韓稱西海）一陸北上，從北韓黃海北道一帶登陸，其與量與風速預估能與2002年侵襲南韓的颱風露莎、2003年的颱風梅米相比擬。

▲第8號颱風巴威路徑預估。（圖／翻攝自大韓民國氣象廳）

根據統計，從昨（25）日起至今（26）日下午2時間的累積總降雨量，漢弩山鳥接岳（사제비）為360.5毫米、三角峰為319.5毫米、威勢岳（윗세오름）為276毫米、靈室為235毫米。

26日上午6時30分起至中午12時50分，原預計從濟州飛往金浦的韓亞航空OZ8900等463個國內航班皆面臨停飛，原預計晚間6時起飛的真航空也宣告停飛。

▲颱風來襲，導致濟州島261戶停電。（圖／達志影像）

強風豪雨來襲，濟州市道南洞某處大型廣告招牌遭吹垮，導致對向車道2台車輛發生追撞事故；濟州市二徒洞某公寓大樓外牆遭強風吹毀；濟州市道連1洞發生道路塌陷；西歸浦市大靜邑某處海岸道路積水。

截至下午2時，濟州島消防安全本部已接獲74起災情通報；下午1時，有261戶面臨停電。

韓國鐵道公社26日表示，鐵路持長項線、慶全線、湖南線、全羅線部分列車停駛。

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