史上最大宗走私香菸「市值破5億」！台中港13貨櫃狂塞「552萬包菸」全被查扣

記者鄧木卿／台中報導



海巡署中部分署接獲偵防分署鳳山查緝隊情資，出動多單位實施聯合查緝，於台中港18號碼頭查獲獅子山籍「大○輪」，船上13只40呎貨櫃內藏大批走私未稅香菸，初步估計約1萬1千餘箱（約552萬5000包）市價超過5億元，全案將依違反《菸酒管理法》移送偵辦。

▲▼ 海巡人員日前在台中港查獲市值破5億的私菸。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

偵防分署鳳山查緝隊日前接獲情資，有私梟企圖趁中秋節前，航運繁忙，安檢人力吃緊之際，運用貨輪轉交小船接駁方式走私香菸牟取暴利，相關單位隨即組成專案小組，於台中港18號碼頭查獲以主機故障名義申報入港檢修之獅子山籍「大○輪」，當場進行開櫃檢查。

海巡人員在船上13只貨櫃中查獲大批未稅私菸，經拆封清點後，初步估計約1萬1050箱，552萬5000包，其中包括大陸雙喜、韓國MSSE等品牌的香菸，市值估計超過5億元，為我國歷年查緝最大宗的香菸走私案。

中部分署表示，秋節將至，許多不法私梟利用貨運繁忙期間，趁隙從事走私不法活動，海巡署秉持防制走私偷渡、維護社會治安及保障國人生命財產安全為宗旨，時時刻刻守護人民，另為防範新冠疫情及非洲豬瘟疫情進入台灣本島，呼籲民眾提升自我防疫觀念，如發現不法情事急需協助事項，請撥打海巡「118」免費服務專線，海巡署將立即派員前往處置。

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