巴威超危險！並列「今年風王」　下個颱風何時來？彭啟明說話了

▲9號颱風「梅莎」將生成？圖為氣象局風場預報顯示圖，最新模擬下周一晚間熱帶系統動態。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中度颱風「巴威」再增強，並列今年西北太平洋風王！氣象專家吳德榮今天（26日）提醒，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周五菲律賓東方海面已有熱帶擾動發展，模擬其未來強度將比巴威颱風還強。至於屆時熱帶系統會不會影響台灣？天氣風險公司總經理彭啟明也說話了。

根據中央氣象局資訊，巴威今天再增強，凌晨2時中心附近最大風速為每秒40公尺，上午8時已增強到每秒43公尺；而巴威也追平5月生成的今年第1號颱風、中心附近最大風速每秒43公尺的「黃蜂」，並列今年風王。

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氣象局長鄭明典在臉書說，巴威在海上緩慢移動，雲系越來越大，也越來越厚實，「它很快會影響陸地，不論走哪條路徑，巴威都是個很危險的颱風。」

▲▼巴威強度今達到巔峰。（圖／翻攝RABBM）

▼氣象局說，巴威以偏北方向朝北韓及大陸東北一帶前進。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄說，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，周五菲律賓東方海面已有熱帶擾動發展，模擬其未來強度將比巴威還強，模擬路徑則經琉球附近、長江口外海，再轉向東北方；最新美國（GFS）模式模擬雖漸趨一致，但各國模式仍在調整中，有不確定性，應繼續觀察。

對此，彭啟明在臉書表示，已經有不少朋友問下個颱風何時來；事實上，還沒有發展成為熱帶性低氣壓前，都還是模式裡的颱風，不確性極大。

彭啟明也貼出歐洲中期預報中心系集模式模擬，「各位可以看看這張圖，巴威可以說是又集中又明確。下一個颱風則是各種路徑都有，不確定性太高，現階段實在還沒有參考價值啊。」

菲律賓東方海面目前有擾動，中央氣象局預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，它周四、周五將慢慢組織發展，但之後動向還有些變數，目前看往琉球移動，「但還是要看從哪邊長起來」，再觀察1、2天會比較明確。若屆時成颱將是今年第9號颱風「梅莎」（Maysak，柬埔寨提供，即柚木）。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬，周五菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，模擬路徑則經琉球附近、長江口外海，再轉向東北方（紅虛線）。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

▼彭啟明貼出歐洲中期預報中心系集模式模擬，「下一個颱風則是各種路徑都有，不確定性太高，現階段實在還沒有參考價值啊。」（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲▼菲律賓東方海面目前有擾動。（圖／氣象局）